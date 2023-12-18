تصوير جوي جميل من ربيع خبت زبيد بالنصائف في مكة المكرمة

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وثق مقطع فيديو لقطات لتصوير جوي جميل من ربيع خبت زبيد بالنصائف بمنطقة مكة المكرمة بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.





ربيع خبت زبيد في النصائف



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وأظهر المقطع، امتداد العشب والكلأ والمساحات الخضراء على مد البصر في النصائف بعد الحالة المطرية على المنطقة.



وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة على أجزاء من المنطقة الشرقية وجازان، كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.





حركة الرياح السطحية



حالة الخليج العربي



تصوير جوي جميل من ربيع خبت زبيد بالنصائف

الثلاثاء ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ

رصد : @brq_altaif pic.twitter.com/ZooQr3SIbf — FAHAD (@FAHAD_1322) December 15, 2023

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.