تحوّلت لكتلة من اللهب.. سقوط مروع لطائرة إيطالية في عرض عسكري

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تحطمت طائرة إيطالية والتي تحولت لكتلة من اللهب بعد سقوطها أثناء عرض عسكري.





سقوط طائرة عسكرية:



نجاة الطيار:



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وفي تفاصيل الواقعة، فقد فتحت القوات الجوية الإيطالية تحقيقا بشأن سقوط طائرة استعراض عسكرية.وأوضحت أن التحقيق بشأن ما إذا كانت قد اصطدمت بالطيور قبل سقوطها، مما أسفر عن مقتل طفلة على الأرض.وأضافت أن الطفلة البالغة من العمر خمس سنوات، كانت تستقل مع عائلتها سيارة بالقرب من محيط المطار القريب من مدينة تورينو شمال إيطاليا عندما سقطت الطائرة ، واشتعلت فيها النيران.وأفاد مسؤولو المستشفى أن والدة الفتاة وشقيقها الأكبر لا يزالان في المستشفى لتلقي العلاج من الحروق، بينما غادر الأب المستشفى، اليوم الأحد.وأظهر مقطع مصور خاص بالتحطم تسع طائرات في شكلين ضيقين على شكل حرف في (بالأبجدية الإنجليزية)، قبل أن تسقط إحدى الطائرات وتتحطم، مما أدى إلى صعود كرة من النار في الهواء.كما يظهر الفيديو قائد الطائرة، يقفز بالمظلة قبل وقت قصير من سقوط الطائرة داخل سياج المطار، حيث أصيب بحروق.فيما ذكرت القوات الجوية أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، لكنها أشارت إلى أن إحدى الفرضيات تشير إلى أن الطائرة اصطدمت بطائر خلال الإقلاع.