"تتأرجح يمينا ويسارا".. الهواء يتلاعب بطائرة قبل هبوطها في أسكتلندا

الهواء يتلاعب بطائرة قبل هبوطها في اسكتلندا: اضافة اعلان



هبوط طائرة على نهر متجمد:



طائرة أمريكية تصطدم بأسلاك كهرباء:



أظهر مقطع فيديو طائرات تتأرجح في الهواء نتيجة عاصفة قوية تجتاح أسكتلندا حاليا.وخلال الفيديو، ظهرت طائرة والهواء يتلاعب بها يمينا ويسارا بعد أن ضربتها الرياح بقوة لكنها كانت على مقربة من الهبوط.ويبدو أن قائد الطائرة نجح في التحكم بها وتمكن من الهبوط بسلام والحفاظ على أرواح الركاب.في واقعة نادرة الحدوث، هبطت طائرة روسية على متنها 30 راكبا فوق نهر متجمد بالقرب من مطار في أقصى شرق روسيا، بسبب خطأ من الطيار.ونقلت وسائل إعلام عن ممثلي الادعاء في حوادث النقل في روسيا أن الطائرة من طراز أنتونوف-24 تعود إلى الحقبة السوفيتية، وهي تابعة لشركة بولار إيرلاينز.وأوضحوا أن الطائرة هبطت بسلام على نهر كوليما بالقرب من زيريانكا في منطقة ياكوتيا.وبحسب بيان متحدث باسم مدعي النقل في شرق سيبيريا جاء فيه :"وفقا للمعلومات الأولية، فإن سبب الحادث هو خطأ من جانب الطاقم في قيادة الطائرة".ونشرت صحيفة إزفستيا صور الركاب وهم ينزلون من الطائرة، بعد هبوطها على نهر متجمد.وفي واقعة مشابهة اصطدمت طائرة صغيرة بخطوط الكهرباء في ولاية أوريغون الأمريكية ما أدى إلى مصرع الطيار واثنين من الركاب.وبحسب قناة "abc" حينها، فإن السلطات كشفت أن القتيل هو الطيار محمد حسين الموسوي البالغ من العمر 35 عاما من مدينة إندبندنس والراكبين محمد بشير صفداري ، 38 عاما، وعلي جان فردوسي، 29 عاما من ولاية أوريغون.وقالت الشرطة إن الطائرة كانت تحلق وسط ضباب كثيف من ماكمينفيل في ولاية أوريغون إلى مطار إندبندنس، حينما أدى الاصطدام بخطوط الكهرباء إلى نشوب حريق صغير وانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة التي تقع على بعد حوالي 19.3 كيلومترا جنوب غرب سالم.