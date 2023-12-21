بعد وضعها تحت مخالبه.. أفعى تنهي حياة صقر بحيلة ماكرة

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا غير متوقع لنهاية صقر تمكن من اصطياد أفعى ضخمة.





صقر وأفعى ضخمة:



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إنقاذ صقر تعرض للدغة ثعبان



ماذا تعرف عن الصقور؟



ويظهر مقطع الفيديو المتداول الصقر وقد وضع مخالبه على رأس الأفعى والتي باتت كلها تحت سيطرته.ومع ذلك لم تستسلم الأفعى لمخالب الصقر، حيث تمكنت من غسقاطه أرضا بوضع ذيلها على عنقه حيث لم يتمكن من التهامها وبقوة عضلاتها تمكنت من خنقه بحسب ما يظهر الفيديو.وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نجاح رجل في إنقاذ صقر تعرض للدغة ثعبان أثناء محاولته افتراسه.وظهر خلال المقطع، صقر يترنح على الأرض، ممسكاً بقدمه ثعبان في محاولة لالتهامه، إلا أن الثعبان يبدو أصاب الصقر بلدغة سامة جلعته يفقد الوعي لدقائق، وفجأة ظهر أحد الأشخاص وأمسك الصقر وحرره من الثعبان السام.وقام الشخص بحمل الصقر بين يديه، في محاولة لتحريكه وإنعاشه، وأعاد وضعه على الأرض في موقع مرتفع نسبيا، حتى استعاد توازنه وعاد إلى الطيران مجددا.يذكر أن الصقور تعد من جنس من الطيور الجارحة الذي يضم حوالي 40 نوعا، والصقور لها انتشار عالمي وتتواجد بكل بِقاع العالم باستثناء أنتاركتيكا.وتتمتع الصقور البالغة بأجنحة مستدقة رفيعة تمكنها من الطيران بسرعة عالية وتغيير اتجاهها بسرعة.تتمتع الصقور اليافعة، في عامها الأول من الطيران، بريش طيران أطول، مما يجعل تكوينها أشبه بتكوين طائر للأغراض العامة مثل الجناح العريض، هذا يجعل الطيران أسهل أثناء تعلم المهارات اللازمة ليكونوا صيادين فعَّالين كالبالغين.كما هو الحال مع العديد من الطيور الجارحة، تتمتع الصقور بقدرة استثنائية على الرؤية.