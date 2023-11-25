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بعد هطول الأمطار.. تصوير جوي من ربيع طريق مكة - المدينة السريع

مساحات خضراء
ربيع طريق مكة - المدنية السريع
أ أ
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وثق مقطع فيديو، تم تصويره من الأجواء مشاهد رائعة لربيع طريق مكة - المدينة السريع شمال مكة المكرمة بعد هطول الأمطار على المنطقة.
وأظهر المقطع، امتداد الأعشاب والمساحات الخضراء والفياض والأشجار المثمرة اليانعة، بعد الحالة المطرية على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.اضافة اعلان

توقعات حال الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت حالة من التقلبات الجوية على عدد من المناطق.

سحب رعدية ممطرة


وتفصيلا، توقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالى - استمرار فرصة ظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ضباب على 8 مناطق


في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

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