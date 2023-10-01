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صحيفة تواصل الالكترونية

بعد انقطاع 70 سنة.. ينابيع الرحمة تتفجر من "عين الملاقي" جنوب المدينة (فيديو)

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ينابيع الرحمة تتفجر من "عين الملاقي"
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بعد انقطاع 70 سنة، تفجرت ينابيع الرحمة من "عين الملاقي" في محافظة وادي الفرع جنوب منطقة جنوب المدينة المنورة.

ينابيع الرحمة تتفجر من "عين الملاقي"اضافة اعلان

ووثق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر انفجار عيون الماء من باطن الأرض في المدينة المنورة، بعد انقطاع 70 سنة.
وبدأ الأمر،عندما شاهد الأهالي الأمطار الغزيرة على وادي الفرع والتي أحدثت حفرة كبيرة ليبلغوا الجهات المعنية التي تحركت على الفور محيطة بالعين وتأمينها حفاظًا على سلامة الأهلي.
وتم تأمين الموقع، بعدما تبين بعد المعاينة أن هذه البئر هي فلج لعين قديمة، دثرتها السيول قبل 70 عامًا، وغمرها مؤخرًا سيل غشام الذي يعد أكبر السيول التاريخية في الجزيرة العربية.

العين كانت تسقي آلاف النخيل على عهد النبي والصحابة

يذكر أن العين المذكورة كانت من ضمن 50 عينًا جارية، تسقي عشرات الألوف من النخيل في مختلف قرى وجنبات هذا الوادي على عهد النبي صلى اله عليه وسلم وصحابته الكرام.


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