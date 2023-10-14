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صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول وبرد غرب محايل عسير

أمطار وسيول
أمطار وسيول غرب محايل عسير
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول وتساقط البرد على أحياء غرب محايل عسير.

أمطار وبرد وسيولاضافة اعلان


ووثق المقطع، أجواء ماطرة وتساقط البرد على وادي مشقة غرب محافظة محايل عسير، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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