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صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. أمطار غزيرة شمال غرب المدينة المنورة

أمطار المدينة
أمطار شمال غرب المدينة
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على أحياء شمال غرب المدينة المنورة.

أمطار شمال غرب المدينة

ووثق المقطع، أجواء ماطرة على امتداد طريق السلام بمنطقة المدينة المنورة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.اضافة اعلان
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مستمره لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى المدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

أجواء الخليج العربي

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.


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