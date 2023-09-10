بالتكبير والتحميد والتهليل.. ثبات انفعالي غريب لواعظ مغربي لحظة وقوع الزلزال (فيديو)

أ أ

بالتكبير والتحميد والتهليل، وبحالة من الثبات الانفعالي الغريب تعامل واعظ مغربي مع الموقف لحظة وقوع الزلزال.





ثبات انفعالي غريب لواعظ مغربي لحظة وقوع الزلزال اضافة اعلان



طريقة تعامل هذا الواعظ مع الزلزال



السلطات تواصل إنقاذ وإجلاء الجرحى



موجات الزلازل الارتدادية قد تستمر 40 يومًا



العمل جاري على إيواء السكان غير القادرين



حصيلة ضحايا زلزال المغرب تتجاوز 4 آلاف قتيل ومصاب



زلزال عنيف في المغرب



واظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أحد المشايخ وهو يعطي درسًا ويتحدث عن الإسلام باللغة الفرنسية، ولحظة وقوع الزلزال تعامل الواعظ بثبات انفعالي عجيب.واستغرب رواد مواقع التواصل، من طريقة تعامل هذا الواعظ مع الزلزال وكيف ابتسم وردد:" الله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله".في الوقت نفسه، كشفت وزارة الداخلية المغربية أن السلطات تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى، مؤكدة أن عمليات البحث عن ناجين مستمرة في إقليم الحوز المغربي.وأكد المرصد الزلزالي المغربي أنه سجل 7 هزات ارتدادية منذ زلزال الأمس، مشيرًا إلى أن موجات الزلازل الارتدادية قد تستمر 40 يومًا.وكشف مدير المركز الوطني المغربي للجيوفيزياء، أنه تم ملاحظة هزات ارتدادية في محيط مركز الزلزال، ويتم الآن مراقبة تواترها، مبينًا أن درجة الزلزال لافتة وكبيرة وفاجأت الخبراء لأنها لم تسجل سابقًا.وقال وزير العدل المغربي، إن العمل جارٍ على إيواء السكان غير القادرين على العودة لمنازلهم في المناطق المتضررة.وبين أن العمل جارٍ على التغلب على انقطاع طرق في محيط تارودانت، وأن الأولوية لتوفير الخدمات الأساسية، لافتًا إلى أن عدد ضحايا الزلزال في منطقة الحوز وحدها يقارب 1000 قتيل حتى الآن.وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة الزلزال إلى أكثر من ألفي قتيل، وتتركز غالبية الوفيات في إقليمي الحوز 1293 وتارودانت 452 الأكثر تضررًا جنوبي مراكش.وبقوة 7 درجات ضرب زلزال عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز ومراكش، وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.