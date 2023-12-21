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الملاكم الأمريكي “جاريل ميلر” يعلن إسلامه في الرياض

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جاريل ميلر
أ أ
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أعلن الملاكم الأمريكي جاريل ميلر إسلامه قبل نزال “اليوم الحاسم” لأشهر أبطال الملاكمة العالميين ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، في منطقة Kingdom Arena.
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تصفيق حاد من جميع الحاضرين بعد إعلان "ميلر" إسلامه:


وظهر "ميلر" على المنصة بجانب عدد من الحضور معلنا إسلامه، قائلا: "الحمد لله.. أعلن إسلامي" ليصفق جميع المتواجدين.


هاشتاج #Islam يحقق أكثر من 35 مليار مشاهدة


في سياق متصل، اكتسب هاشتاج #Islam  شعبية سريعة منذ تدشينه في أوائل أكتوبر. وجذبت مقاطع الفيديو التي تستخدم الهاشتاج أكثر من 35 مليار مشاهدة على مستوى العالم، ومليار مشاهدة في الولايات المتحدة و360 مليونًا في كندا، مع تراوح عمر غالبية المشاهدين بين 18 و24 عامًا.

وسلط تقرير نشره موقع "ذا كونفيرزشن"، الضوء على ستة من "التيكتوكر" في أمريكا الشمالية تحدثوا في مشاركات لهم عن رحلتهم لدخول الإسلام تأثرًا بالأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة. 

الحمد لله


وأبدى هنتر جريفز (@Hunter Graves) الطالب الجامعي البالغ من العمر 21 عامًا من ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، تأثره على وجه الخصوص بردود فعل النساء في غزة، قائلاً: "ترى النساء يركضن خارج المباني المدمرة ويحملن طفلهن الميت، وأول شيء يفعلنه هو الحمد لله" .

ونشر خلال الشهرين الماضيين عدة مقاطع فيديو تناقش الإسلام. وفي بعضها يعرض الكتب التي اشتراها؛ وفي حالات أخرى، قال إنه "يفكر بشكل متواضع في أن يصبح مسلمًا".

وحصد أحد مقاطع الفيديو التي تعبر عن حماسته تجاه قول الفلسطينيين "الحمد لله" ما يقرب من مليوني مشاهدة.

وفي 27 أكتوبر، نشر جريفز مقطع فيديو وهو ينطق الشهادة في أحد المساجد، قائلاً: "مع الإيمان، يكون للمعاناة معنى".

إقبال كبير على وسائل التواصل الاجتماعي 


وقال محمد كوليلا، إمام المركز الإسلامي بوسط مدينة دنفر، إن الناس باتوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لنشر المعرفة وتحدي التحيزات والتعبير عن التضامن.

وأضاف: "يمكنك أن تفعل الكثير باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، موضحًا أن بعضها يربط نضال الفلسطينيين بكفاح السكان الأصليين في أمريكا الشمالية وجنوب إفريقيا. 

ويقول العديد من مستخدمي "تيك توك"، إن الحركة فككت المعتقدات السلبية حول الإسلام التي نشأوا عليها.

ورأوا أن ما يحدث عبر الإنترنت يتناقض مع المشاعر المعادية للمسلمين التي تزايدت في الغرب منذ أوائل القرن الحادي والعشرين. 

وأصدرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الكندي مؤخرًا تقريرًا يوضح تكرار وأضرار التمييز والعنف والكراهية عبر الإنترنت ضد المسلمين الكنديين.


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