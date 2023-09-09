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اللحظات الأولى للزلزال الذي ضرب المغرب وخلّف مئات الضحايا

فيديو
زلزال المغرب
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رصدت كاميرا مراقبة أولى لحظات الزلزال بأكادير والنواحي، الذي ضرب المغرب وخلّف مئات الضحايا.
ويظهر مقطع الفيديو حالة من الفزع التي انتشرت بين السكان، ولحظة سقوط البعض على الأرض من شدته، وهروب جماعي للآخرين من مكان الزلزال.اضافة اعلان

اللحظات الأولى لزلزال المغرب:


وكانت السلطات المغربية، قد أعلنت اليوم السبت , عن مقتل 296 شخصا, وإصابة 153 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب إقليم "الحوز" جنوب شرق المغرب.

زلزال المغرب:


 وأفادت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها, بأن الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز، أسفر عن مقتل 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت في حصيلة أولية.

وأضافت أنها سجلت أيضاً إصابة 153 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

التبرع بالدم:


من جهته وجه المركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش نداء من أجل التبرع بالدم على إثر الزلزال الذي ضرب مساء أمس الجمعة جهة مراكش – آسفي واستشعره سكان عدد من مدن المملكة.

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