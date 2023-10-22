الإمارات.. إعصار قمعي يضرب شرق إمارة رأس الخيمة (فيديو)

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ضرب إعصار قمعي مساء اليوم الأحد، وادي براق بالمنطقة الشرقية لإمارة رأس الخيمة في الإمارات.



ووثق مقطع فيديو مشاهد ولقطات لأجوءا شرق إمارة رأس الخيمة، حيث ارتفعت الأتربة في الأجواء، مع اشتداد حركة الرياح السطحية. اضافة اعلان





الحالة المدارية تيج



إعصار تيج يضرب الإمارات



#شاهد

تشكل اعصار قمعي بوادي براق بالمنطقة الشرقية لإمارة رأس الخيمة - #الإمارات

الأحد ٧ ربيع الثاني ١٤٤٥هـ

رصد : @kalifah_alkitbi pic.twitter.com/GUjbu1HK2z — FAHAD (@FAHAD_1322) October 22, 2023

وفي وقت سابق، صّنف المركز الوطني للأرصاد، في دولة الامارات العربية، الحالة المدارية "تيج" إعصارًا من الدرجة الثانية، يتمركز جنوب غرب بحر العرب شرق جزيرة سقطرى عند خط عرض 12.3 شمالاً وخط طول 55.4 شرقاً.وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 170 إلى 180 كم/ الساعة على بعد حوالي 50 كم شرق جزيرة سقطرى مع وجود تشكيلات مختلفة من السحب تتخللها سحب ركامية ممطرة والبحر شديد الاضطراب.وتوقع المركز من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الإقليمى استمرار حركته باتجاه الشمال الغربي، وتعمق الإعصار المداري من الدرجة الثانية إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة خلال 24 الساعة القادمة وتتراوح سرعة الرياح ما بين 180 -200 كم/ الساعة، يصاحبها غطاء سحابي تتخلله السحب الركامية الممطرة.