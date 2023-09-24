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صحيفة تواصل الالكترونية

اعتداء وحشي.. معلم هندي يضرب طالبا مسلما بطريقة بشعة

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تعذيب الطالب المسلم
أ أ
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أظهر مقطع فيديو لحظة تعرض طالب مسلم في الهند للضرب المبرح على يد أحد المعلمين الهندوس المتطرفين.

أداة خشبية:اضافة اعلان


وفي الفيديو، يستخدم المعلم أداة خشبية مستعينا باثنين من الطلاب للإمساك بالطالب المسلم ثم يبدأ في ضربه بعنف.

ويتوسل الطالب للمعلم الذي يصم أذنه ويستمر في ضربه دون أي رحمة.

وقالت صحيفتا "فري بريس جورنال" وتريبيون إنديا" المحليتان، إن الحادث الذي تم تصويره من قبل أحد الطلاب، وقع في مدرسة بمدينة لوديانا بولاية بنجاب، بعد أن قذف الطالب قلم رصاص على طالب آخر وأصابه عن طريق الخطأ. 

ضرب الطالب مرة أخرى:


وفي اليوم التالي، قام المعلم بضرب الطالب المسلم مرة آخرى، وفي المنزل، لاحظت الأم أن طفلها يتألم ويعاني من صعوبة في المشي.

وعندما سألت الأم ابنها أخبرها بأن المعلم احتجزه في مكتبه، وزعم أنه تم ضربه على قدميه وظهره وساقيه. وقالت الأم إن الطفل كان يعاني من كدمات في جسده.

نقل الطفل للمستشفى

وعندما علمت الأم بأن ابنها تعرض للضرب مرة أخرى من قبل المعلم، نقلت الطفل إلى المستشفى، وأجرت الكشف الطبي، وقدمت شكوى للشرطة بالحادثة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أنه تم تهديد أسرة الصبي بإخراجه من المدرسة إذا أبلغت الشرطة بالحادث. 

وقالت صحف محلية إنه بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تحركت الشرطة واعتقلت الطالب الذي تم تحديده على أنه يدعى شري بهاجوان.

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