اختنق بقطعة حلوى.. شاهد كيفية إنقاذ هذه الطفلة لشقيقها من الموت

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متحدثة بالفصحى، كشفت طفلة تدعى "وفاء"، أنها تمكنت من إنقاذ شقيقها من الموت بعدما تعرض لعملية اختناق بقطعة حلوى.





اختنق بسبب قطعة من الحلوى اضافة اعلان



كيف تعلمت هذه الطفلة الإسعافات؟







متحدثة بالفصحى الطفلة وفاء: تعلمت الإنقاذ عبر متابعتي لمنصة "يوتيوب" وأطمح أن أصبح دكتورة في المستقبل pic.twitter.com/TLcXh1isz6 #الإخبارية فيديو | فتاة تنقذ أخيها بعد توقف نفسه بقطعة حلوى..متحدثة بالفصحى الطفلة وفاء: تعلمت الإنقاذ عبر متابعتي لمنصة "يوتيوب" وأطمح أن أصبح دكتورة في المستقبل #نشرة_النهار September 15, 2023

وفي مقابلة مع "الإخبارية"، حكت وفاء، كيف تمكنت من إنقاذ شقيقها بعد اختناقه بسبب قطعة من الحلوى.وأضافت الطفلة، فأنها كانت تلعب وفجأة رأت أخاها يختنق، فقامت مسرعة بعمل إسعافات له وأنقذته من هذه الحادثة.وأكدت أنها، تعلمت الإنقاذ عبر متابعتها لمنصة "يوتيوب"، مشيرة إلى أنها تحلم بأن تصبح دكتورة في المستقبل.وبينت أنها عرفت الإسعافات الأولية من الـ "يوتيوب"، حيث كانت تتابع كثيرًا من المقاطع وتقوم بتطبيقها.وأشارت الطفلة، إلى أنها وطبقت هذه المهارة حتى أرى إذا كنت أقدر"، واختتمت الطفلة حديثها بأنها تتمنى أن تصبح طبيبة في المستقبل لمساعدة المرضى.