الجمعة، 30 صفر 1445 ، 15 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

اختنق بقطعة حلوى.. شاهد كيفية إنقاذ هذه الطفلة لشقيقها من الموت

الطفلة وفاء
الطفلة وفاء
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

متحدثة بالفصحى، كشفت طفلة تدعى "وفاء"، أنها تمكنت من إنقاذ شقيقها من الموت بعدما تعرض لعملية اختناق بقطعة حلوى.

اختنق بسبب قطعة من الحلوىاضافة اعلان

وفي مقابلة مع "الإخبارية"، حكت وفاء، كيف تمكنت من إنقاذ شقيقها بعد اختناقه بسبب قطعة من الحلوى.
وأضافت الطفلة، فأنها كانت تلعب وفجأة رأت أخاها يختنق، فقامت مسرعة بعمل إسعافات له وأنقذته من هذه الحادثة.
وأكدت أنها، تعلمت الإنقاذ عبر متابعتها لمنصة "يوتيوب"، مشيرة إلى أنها تحلم بأن تصبح دكتورة في المستقبل.

كيف تعلمت هذه الطفلة الإسعافات؟

وبينت أنها عرفت الإسعافات الأولية من الـ "يوتيوب"، حيث كانت تتابع كثيرًا من المقاطع وتقوم بتطبيقها.
وأشارت الطفلة، إلى أنها وطبقت هذه المهارة حتى أرى إذا كنت أقدر"، واختتمت الطفلة حديثها بأنها تتمنى أن تصبح طبيبة في المستقبل لمساعدة المرضى.

اقرأ أيضا

طفلة
10:50 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

شاهد.. طفلة في سكاكا تنقذ أخاها من الاختناق بطريقة احترافية

الطفل
10:37 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

فيديو أبكى الليبيين من الفرحة.. طفل بعد إنقاذه: "أنا عايش.. أنا عايش"

ابن عثيمين
11:54 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

فيديو نادر للعثيمين: ضحايا الزلازل والسيول شهداء

F55vrgvbYAAtKrV
8:48 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

بالتفاصيل.. المكسيك تكشف عن جثث لمخلوقات فضائية عمرها 1000 عام (فيديو وصور)

اقرأ أيضا

أمطار غزيرة وتدفق الشلالات في عقبة ضلع بعسير

شاهد.. حالة مطرية غزيرة شرق الدرب بجازان

رائع.. شاهد مرور قطار الحرمين تزامنًا مع أمطار وادي الفرع

حدثُ نادر.. شاهد البيوت تتطاير في السماء كالأوراق جراء إعصار ليبيا

مشاهد تخطف العقول لتدفق شلالات مركز مربة في عسير

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

طفلة 10:50 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

شاهد.. طفلة في سكاكا تنقذ أخاها من الاختناق بطريقة احترافية

اقرأ أيضا

سيول شمنصر
9:27 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

تصوير جوي من سيول حرة شمنصير بمحافظة الكامل

2023-09-11_18-39-04
6:14 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

"أمة بئيسة".. فيضان من الخمور في دولة أوروبية بسبب انفجار براميل من المسكرات(فيديو)

أمطار مكة
5:58 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

شاهد.. أمطار غزيرة ورياح عاتية جنوب مكة المكرمة

7 56 75
8:17 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

يخلع القلوب.. شاهد "إعصار دانيال" وهو يضرب بنغازي شرق ليبيا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

ن
11:09 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

هل تنهى أسعار النفط العام الحالي عند سعر 100 دولار؟ هذا التقرير يجيب

F6Fr-gjXMAAzTDu
10:43 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

لـ 7 صباحًا.. "الأرصاد" يُحذر من شبورة مائية وضباب على هذه المناطق

حساب المواطن
10:33 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

لأصحاب العقارات.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم

العالم في أسبوع - صغيرة
8:06 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

العالم في أسبوع.. حقيقة تأثر المملكة بالأعاصير وارتفاع أسعار السكن والمياه وحسم درجات للطلاب

درنة قبل العاصفة وبعدها
6:59 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

"درنة" قبل وبعد الإعصار.. صور جوية تكشف هول الكارثة (تقرير)

سيارات
6:50 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

الكشف عن سبب رفع 43 دعوى ضد منشآت قطاع السيارات