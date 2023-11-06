إنهاء حياة مذيع على الهواء مباشرة بهذه الدولة

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تناقلت وسائل إعلام، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة مقتل مذيع راديو، أثناء البث المباشر، في مدينة كالامبا بالفلبين. اضافة اعلان





مقتل مذيع في الفلبين:

زلة لسان لمذيعة يونانية:



دخل شخص وقتل مذيع قناة راديو كالامبا أثناء البث المباشر والشرطة تبحث عن الجاني الاخبار:دخل شخص وقتل مذيع قناة راديو كالامبا أثناء البث المباشر والشرطة تبحث عن الجاني pic.twitter.com/NRWHsc8djv November 5, 2023

‏ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله، دخول شخصين إلى مقر القناة، ومعهما أسلحة وقاما بالاعتداء على أحد الموظفين، حتى وصلا إلى غرفة المذيع، وأطلقا عليه النار من مسافة صفر.وقد دخل أحد المسلحين على مذيع قناة راديو كالامبا أثناء البث المباشر، وأطلق عليه عدة رصاصات من مسدس كان معه.ويظهر مقطع الفيديو أيضا آثار الجريمة، على الكراسي والمقاعد والأرض، عقب إطلاق النار عليه، حيث غادر المسلحان الموقع، ولا تزال الشرطة تبحث عنهما، للقبض عليهما وكشف التفاصيل.وفي أغسطس الماضي، أثارت مقدمة الأخبار اليونانية ألكسندرا دوفارا غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.واتهمت المذيعة بالعنصرية تجاه المهاجرين بسبب طريقة قراءتها لخبر حول الخسائر جراء حرائق الغابات.وقالت حينها " دوفارا" التي تعمل في قناة "إي أر تي" اليونانية الحكومية: "من الجيد أننا لم نفقد أرواحًا بشرية، سوى 18 مهاجرًا تفحموا وعُثر عليهم في الغابات".



