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إنقاذ طفلة بعمر 3 شهور من تحت أنقاض زلزال المغرب

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الطفلة
أ أ
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وثق مقطع فيديو لحظة إخراج طفلة عمرها 3 شهور من تحت أنقاض زلزال المغرب.

إنقاذ الطفلة

 
ويظهر الفيديو خروج الطفلة الرضيعة من أسفل الأنقاض بينما يحملها بعض الأشخاص.


وفي حصيلة جديدة للهزة الأرضية التي ضربت المغرب مساء الجمعة الماضية،  وحدد مركزها بقرية إغيل بإقليم الحوز، أعلنت وزارة الداخلية في الرباط، أن عدد الضحايا بلغ  820 حالة وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة.

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ضحايا الزلزال 


وجرى تسجيل 394 وفاة بإقليم الحوز، و271 وفاة بإقليم تارودانت، و91 وفاة بإقليم شيشاوة، و31 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بمحافظة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بمحافظة أغادير إداوتنان، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية.

وقالت وزارة الداخلية إن القوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة المحافظات والأقاليم المعنية واصلت تجنيدها وتسخيرها لجميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار.

 

الهزات الارتدادية

 

من جهته، أوضح ناصر جابور، رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال «تكون أقل قوة وقد لا يشعر بها السكان. 

https://twitter.com/aboalhodaalhoms/status/1703532582166520194

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