إقبال كبير على مشروبات المملكة بدولة خليجية .. لهذا السبب

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تسعى المملكة إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، بالاتصالات واللقاءات مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة.

وفي هذا السياق أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، قيام مجموعة من الكويتيين بتقديم بدائل من مشروبات من إنتاج المملكة بديلا لمشروبات البيبسي و الكوكا كولا، تضامناً مع غزة. اضافة اعلان





مشروبات المملكة في الكويت :



توجيه من خادم الحرمين:

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله أحد الكويتيين وهو يقول : "يوجد شركة كينزا، وهي نفس بيبسي بالضبط، وعندهم عرض ولا بالأحلام الكرتونة المفترض بـ 60 ريال، لكن تأخذها 30 عبوة بسعر 19.95 ريال".بينما أوضح ناشط آخر: "إحنا مكملين في موضوع المقاطعة نصرة لإخواننا في فلسطين ، نسأل الله أن يربط على قلوبهم ويثبت أقدامهم".وأضاف: "كينزا تابعة لمصنع من المملكة، بديلا للبيبسي والكولا، ويوجد منها بديل للميرندا وبديل للسيفن أب، ويوجد منتج منه يصلح للأطفال لأنه لا يزيد دقات القلب، بحسب قوله".واليوم وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في تصريح صحفي، أن هذه الحملة الشعبية تأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرت به، حيث لم يتوقف الدعم الإنساني والتنموي السعودي عن الشعب الفلسطيني.وبين أن المملكة تأتي في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، مُقدمًا عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الوقوف الدائم وغير المستغرب لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.ودعا المولى عز وجل أن يجزل المثوبة لهما - رعاهما الله - ويجزيهما خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهما، لما يُقدمانه للمتضررين والمنكوبين في مختلف دول العالم.