السبت، 17 ذو القعدة 1445 ، 25 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

أول تعليق من مدير المدرسة الذي أهدى طلابه دراجات هوائية في وداعه

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مدير المدرسة
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في أول تعليق له عقب الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى استحسان كبير، قال مدير مدرسة في تبوك مسلم المسعودي، أن المبادرة خطرت في باله لتوديع الطلاب بعد 30 عاماً من العمل.اضافة اعلان

توديع طلابي:

وأضاف "المسعودي" في لقاء بقناة العربية: "المبادرة خطرت في بالي لتوديع طلابي بتوزيع دراجة هوائية "سيكل" لكل طالب بدون استثناء".
وأكمل: كنت أريد أن أفاجئ طلابي بشيء فريد من نوعه ويبقى أثره في نفوسهم، مشيرا: كان عندي إصرار وعزيمة لتنفيذ هذه الفكرة واتصلت بالتجار قبل إخبار أي شخص.
وتابع: دفعت للتاجر المبلغ كاملاً قبل تحريك شاحنة الدراجات الهوائية من جدة، موضحا: عندما وصلت الشاحنة تفاجأ الجميع بالكمية الكبيرة للدراجات وعندما سئلت قلت سيكل لكل طالب.
وتابع مدير المدرسة: ليس بكثير إدخال الفرحة على الطلاب.

إهداء دراجة هوائية لكل طالب:

وفي وقت سابق، أهدى مدير لإحدى مدارس المملكة، جميع الطلاب دراجات هوائية بعد إحالته إلى التقاعد، كما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بالمملكة.
وأقدم مسلم سلمان المسعودي مدير مدرسة أبي دجانه الابتدائية بمحافظة البدع التابعة لمنطقة تبوك على إهداء جميع الطلاب دراجات هوائية لجميع طلابه نظرًا لتقاعده، بعد خدمة امتدت 30 عامًا.
وارتسمت السعادة والبهجة على وجوه الطلاب، وفق المقطع الذي أثار تفاعلاً واسعًا بين المتابعين الذين عبروا عن إعجابهم البالغ بتصرف مدير المدرسة، داعين الله تعالى أن يجزيه خيرًا ويجعل ثواب ذلك في موازين حسناته وأن يكثر الله من أمثاله.



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