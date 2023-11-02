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أمريكا من الداخل.. ينهي حياة جيرانه في لحظات لأتفه الأسباب

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جانب من الفيديو
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في واقعة تكشف الوجه الحقيقي للحياة في الداخل الأمريكي، أقدم أحد الجيران الأمريكيين، الذي لم يتمالك نفسه من الغضب مشهرا سلاحه وأفرغ رصاصه في أجساد 3 من جيرانه فأرداهم قتلى.اضافة اعلان

أمريكي يقتل جيرانه:


ونشرت وسائل إعلام مقطع فيديو،  وثق اللحظة التي قام فيها القاتل بإنهاء حياة أب وابن زوجته بدم بارد في مدخل شقة في بروكلين بولاية نيويورك الأميركية، خلال مشاجرة حول الضوضاء ليلة الأحد الماضي.

تفاصيل واقعة القتل:


وبدأت الواقعة، بصورة رجل يرتدي ملابس سوداء ويمشي بغضب خارج شقة جيرانه في الطابق العلوي من مجمع سكني معروف.

وظهرت امرأة وهي تخرج من الشقة وتتبادل الكلمات مع جارتها، التي تعرفت عليها الشرطة أنها جيسون باس، وتبلغ من العمر 47 عاما.

وانضم إلى المرأة بعد وقت قصير ابنها، الذي حدده رجال الشرطة بأنه تشينواي مود البالغ من العمر 27 عاما.

و بعد لحظات، خرج الزوج، وهو سائق حافلة مدرسية يبلغ من العمر 47 عاماً، من الشقة وهو يلوح بمقص ويواجه الجار بغضب.

المشاجرة اللفظية في هذه اللحظة أخذت منعطفا مروعا، خاصة عندما سحب الجار ذو الرداء الأسود مسدسا وجهه نحو ماثورين.

وعندما اكتشف ماثورين البندقية استدار وسار نحو شقته، حتى باغته جاره بإطلاق النار إلى أن سقط على الأرض.

وقد حاول مود، الذي كان أيضا في الردهة، الابتعاد عن المسلح، أطلق عليه جاره عدة طلقات، لينهار في بركة من دمائه بجوار الدرج.

كما عاد المشتبه به بعد ذلك إلى ماثورين، الذي كان لا يزال على قيد الحياة ويكافح من أجل النهوض، فأطلق عليه النار حتى ينهي حياته على عتبة باب منزله.

وبعد أن قتل الرجلين، راقب القاتل المشهد المروع بهدوء قبل أن يتجه إلى المصعد الذي ينزل به إلى الشارع ويهرب.

وأفادت مصادر من الشرطة، أنه تم انتشال 9 أغلفة قذائف من عيار 45 وخمس شظايا رصاص من الردهة.

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