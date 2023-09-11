"أمة بئيسة".. فيضان من الخمور في دولة أوروبية بسبب انفجار براميل من المسكرات(فيديو)

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نسمع كثيرا عن تدفق الفيضانات وجريان السيول في العديد من الدول بسبب الأمطار الغزيرة، لكن أن تكون الفيضانات من الخمور، فهذا أمر يكشف عن انحدار أخلاقي ، وهو ما وقع بالفعل في االبرتغال.

فيضانات من الخمور بالبرتغال:

وكان نهر من الخمر قد تدفق عبر مدينة "ساو لورينكو دو بايرو" في البرتغال عندما انفجرت براميل تقطير سعتها 2.2 مليون لتر. اضافة اعلان

وقامت إدارة الدفاع المدني بوقف فيضان الخمور عن طريق وضع مصدات وحولته بعيداً عن النهر حتى يصب في أحد الحقول القريبة.





أضرار الكحول





1. أضرار الكحول على الدماغ





2. أضرار الكحول على الكبد





3. أضرار الكحول الأخرى





أضرار المدى الطويل







إدارة الدفاع المدني أوقفت فيضان الخمور بوضع مصدات وحولته بعيداً عن النهر حتى يصب في أحد الحقول القريبة. نهر من الخمر تدفق عبر مدينة "ساو لورينكو دو بايرو" في البرتغال عندما انفجرت براميل تقطير سعتها 2.2 مليون لتر.إدارة الدفاع المدني أوقفت فيضان الخمور بوضع مصدات وحولته بعيداً عن النهر حتى يصب في أحد الحقول القريبة. pic.twitter.com/0dEZybGKCr September 11, 2023

تتعدد أضرار الكحول المترتبة على الجسم، ويكاد لا يخلو عضو من الإصابة بأثر سيئ لها أو أكثر:إن الأشخاص الذين يشربون الكحول يكون حجم المخ لديهم أصغر، والنساء المدمنات على شرب المشروبات الكحولية يفقدن من كتلة الدماغ بوتيرة مضاعفة عن تلك التي لدى الرجال المدمنين على الكحول، وبصفة عامة فإن حجم الدماغ يرتبط بالقدرة على التحليل.كما أن استهلاك الكحول من قبل الآباء والأمهات يعيق تطور أدمغة أطفال المدمنين على الكحول، فقد وُجد أن الأشخاص المدمنين على الكحول الذين يكون لديهم تاريخ عائلي من الإدمان على الكحول أو كثرة الشرب يكون حجم الدماغ لديهم أصغر.خلايا الكبد غير قادرة على تجديد نفسها، وقد يحتاج إلى فترات طويلة لتطوير خلايا جديدة، وفي كل مرة تعمل فيها خلايا الكبد على ترشيح الكحول يتم موت عدد منها، فإساءة استخدام الكحول ولفترة طويلة قد يؤدي إلى أضرار جسيمة في الكبد.إن استهلاك الكحول على المدى القصير يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل، مثل:1ـ الغثيان.2ـ تضرر التناسق وقدرة رد الفعل.3ـ عدم وضوح الرؤية.4ـ ثقل اللسان.5ـ التقيؤ.6ـ الصداع.7ـ فقدان الوعي.أما على المدى الطويل فقد يؤدي الإفراط في استهلاك الكحول إلى مشاكل صحية، مثل:1ـ اضطرابات في الجهاز الهضمي.2ـ زيادة خطر حدوث التهاب البنكرياس والقرحة.3ـ أضرار بالغة للكبد.4ـ أضرار للدماغ والجهاز العصبي.5ـ تفكير مشوش وفقدان الذاكرة.6ـ تضرر الأداء الهرموني.7ـ زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.8ـ زيادة خطر الإصابة بالسرطان في الجهاز الهضمي، والبلعوم، والمريء





