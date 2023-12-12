أغرب عقاب.. شاهد ما فعله مدير مدرسة في هذه الدولة بجوالات الطلاب

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أقدم مدير مدرسة في إندونيسيا، على تحطيم جوالات الطلاب عقابًا لهم بسبب انشغالهم عن متابعة دروسهم.

وشوهد مدير المدرسة في مقطع فيديو تم تدواله على نطاق واسع وهو يقوم بتحطيم الجوالات باستخدام آلة قص الحديد المسلح، في الوقت الذي جلس فيه الطلاب وهم يشاهدون تنفيذ العقاب الزاجر لهم. اضافة اعلان





تفاصيل الواقعة



ووفقًا للتفاصيل، فإن "م. ن."، وهو مدير مدرسة داخلية إسلامية في مدينة "بونتياناك" في مقاطعة كليمنتان الغربية في إندونيسيا.وأصدرت المدرسة بيانًا أشارت فيه إلى أن مدير المدرسة أقدم على تحطيم جوالات الطلاب بسبب انشغالهم عن الدراسة.وأكدت أن المدير سيعوض الطلاب عن قيمة هواتفهم المحمولة.