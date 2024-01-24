الأربعاء، 12 رجب 1445 ، 24 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أسنان حادة.. فيديو يوثق اصطياد أسماك نادرة بمياه خليجية

ا
السمكة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" لحظة اصطياد أسماكا نادرة في مياه وسواحل سلطنة عمان.

أسماك الباراكودا في خليج عمان:اضافة اعلان

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب "الخيمة العمانية"، سمكة القد أو الباراكودا ، وهي من الأسماك الموجودة في أكثر البحار دفئا ، وبخاصة في المناطق الساحلية من محيطات العالم . 

وأوضح مقطع الفيديو الذي التقطته عدسة المصور " يوسف العجمي "، أن هناك أكثر من 20 نوعا مختلف من أسماك البراكودا والتي يتراوح يقل حجمها من 50سم إلى ما يقرب من 2 متر في الطول.

 ويعد البراكودا من الأسماك الشرسة ويتمتع بسرعة عالية ويتميز بأسنانه الحادة القوية.

هل أسماك خطيرة؟:


 وتعتبر أسماك الباراكودا أو "العقام" كما يسميها صيادو البحر الأحمر من الأسماك الخطرة على الإنسان.
 وتشتهر بسمعة سيئة لكن الواقع ينفى عنها هذه السمعة، فهى لا تهاجم الإنسان لمجرد الهجوم ولا بغرض افتراسه، ولكن كغيرها من الكائنات يمكن أن تخطىء السباحين أو الغواصين.

أيضا الباراكودا شديدة الفضول وتقترب كثيرا من الغواصين، وتحدث معظم الإصابات من هذه السمكة فى المياه القريبة من السطح.

 لكن خطورتها تكمن فى سرعتها الفائقة  وفى أسنانها الحادة التى تمكنها من شق جسد الإنسان إلى نصفين فى لمح البصر.

اقرأ أيضا

موقف مرعب لراكب حبس داخل مرحاض على متن طائرة في هذه الدولة

شاهد.. أمطار الخير شرق مكة المكرمة

تمساح يتجول بعاصمة عربية.. حقيقة الواقعة (تفاصيل)

صراع مرير.. تمساح هاجم عددا من السكان بدولة عربية وهذه نهايته (فيديو)

مفاجأة لم تكن في الحسبان.. أرنب وجها لوجه مع صقر وكلب صيد (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

الشيخ سعد الخثلان
8:37 م الأحد، 21 يناير 2024

ما الفرق بين الورع والزهد وأيهما أفضل؟.. "الخثلان" يجيب

فيديو
7:20 م الأحد، 21 يناير 2024

لحظة وفاة رئيس شركة تكنولوجيا أمام موظفيه بعد سقوطه من ارتفاع 15 قدما

ب
6:07 م الأحد، 21 يناير 2024

نهاية مروعة.. شاب يخيف فرسا اصطدم بحاجز حديدي

بردية الطافئ
6:01 م السبت، 20 يناير 2024

شاهد .. بردية كثيفة جنوب شرق الطائف

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حريق منزل - حريق - الدفاع المدني -- التدفئة -
9:03 م الأربعاء، 24 يناير 2024

تقلبات جوية بمعظم مناطق المملكة.. تحذير عاجل من الدفاع المدني: "ابقوا في أماكن آمنة"

صندوق التنمية العقارية
8:00 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. بشكل شهري أم دفعة واحدة.. الصندوق العقاري يوضح كيفية إيداع مبالغ الدعم

تعليق تمائم القرآن - حكم ذلك
7:48 م الأربعاء، 24 يناير 2024

يعلق التمائم من القرآن و من غيره بقصد دفع الشر من العين.. ما حكمه؟

ا
7:17 م الأربعاء، 24 يناير 2024

هبوط مذهل أثناء العاصفة "إيشا".. طيار من المملكة يخطف الأنظار في لندن

الدعم السكني - شروط الحصول على الدعم
7:04 م الأربعاء، 24 يناير 2024

منها إقامة دائمة داخل المملكة.. 6 شروط للحصول على الدعم السكني

الاحوال المدنية
7:02 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. "الأحوال المدنية" توضح غرامة وطريقة تجديد الهوية حال رفض نظام "أبشر"