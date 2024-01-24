أسنان حادة.. فيديو يوثق اصطياد أسماك نادرة بمياه خليجية

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" لحظة اصطياد أسماكا نادرة في مياه وسواحل سلطنة عمان.





أسماك الباراكودا في خليج عمان: اضافة اعلان



هل أسماك خطيرة؟:



💡تعرف على القد او الباراكودا من الأسماك الموجودة في أكثر البحار دفئا ، وبخاصة في المناطق الساحلية من محيطات العالم . هناك أكثر من 20 نوع مختلف من أسماك البراكودا والتي يتراوح يقل حجمها من 50سم إلى ما يقرب من 2 متر في الطول ويعد من الاسماك الشرسة ويتمتع بسرعه عالية ويتميز… pic.twitter.com/2TOtaLqapZ January 22, 2024

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب "الخيمة العمانية"، سمكة القد أو الباراكودا ، وهي من الأسماك الموجودة في أكثر البحار دفئا ، وبخاصة في المناطق الساحلية من محيطات العالم .وأوضح مقطع الفيديو الذي التقطته عدسة المصور " يوسف العجمي "، أن هناك أكثر من 20 نوعا مختلف من أسماك البراكودا والتي يتراوح يقل حجمها من 50سم إلى ما يقرب من 2 متر في الطول.ويعد البراكودا من الأسماك الشرسة ويتمتع بسرعة عالية ويتميز بأسنانه الحادة القوية.وتعتبر أسماك الباراكودا أو "العقام" كما يسميها صيادو البحر الأحمر من الأسماك الخطرة على الإنسان.وتشتهر بسمعة سيئة لكن الواقع ينفى عنها هذه السمعة، فهى لا تهاجم الإنسان لمجرد الهجوم ولا بغرض افتراسه، ولكن كغيرها من الكائنات يمكن أن تخطىء السباحين أو الغواصين.أيضا الباراكودا شديدة الفضول وتقترب كثيرا من الغواصين، وتحدث معظم الإصابات من هذه السمكة فى المياه القريبة من السطح.لكن خطورتها تكمن فى سرعتها الفائقة وفى أسنانها الحادة التى تمكنها من شق جسد الإنسان إلى نصفين فى لمح البصر.