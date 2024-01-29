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أسعار النفط تقفز 1% بعد هجوم مليشيا الحوثيين على ناقلة وقود في البحر الأحمر

أسعار النفط
أسعار النفط تقفز 1%
أ أ
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ارتفعت أسعار النفط 1%، اليوم الاثنين، بفعل مخاوف بشأن إمدادات الوقود بعد أن أصاب صاروخ ناقلة وقود تديرها شركة ترافيغورا في البحر الأحمر.اضافة اعلان
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه صادرات روسيا من المنتجات النفطية المكررة للانخفاض مع استمرار إصلاح العديد من المصافي بعد تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة، وفقًا لـ"رويترز".

ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتًا إلى 84.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 2341 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 84.80 دولار.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتًا إلى 78.79 دولار للبرميل.

مليشيا الحوثيين تهاجم ناقة نفط

وقالت شركة ترافيغورا لتجارة السلع الأولية يوم السبت إنها تقيم المخاطر الأمنية قبل المضي قدمًا في رحلات جديدة في البحر الأحمر بعد أن أخمد رجال الإطفاء حريقًا في ناقلة هاجمتها مليشيا الحوثي اليمنية في اليوم السابق.
وقال محللو أيه.أن.زد في مذكرة "تعطل الإمدادات كان محدودًا لكن ذلك تغير يوم الجمعة بعد أن أصيبت ناقلة نفط تعمل لحساب ترافيغورا بصاروخ قبالة ساحل اليمن".
وأضافوا "مع تعرض ناقلات النفط المرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة لخطر الهجوم في الوقت الراهن فمن المرجح أن تعيد السوق تسعير المخاطر المتعلقة بتعطل الإمدادات".
وارتفع الخامان القياسيان للأسبوع الثاني على التوالي واستقرا عند أعلى مستوياتهما في نحو شهرين يوم الجمعة، بدعم من المخاوف المتعلقة بالإمدادات القادمة من الشرق الأوسط وروسيا في حين عزز النمو الاقتصادي الأمريكي الإيجابي وعلامات التحفيز الصينية توقعات الطلب.

اجتماع منظمة أوبك

ومن المقرر أن يجتمع وزراء بارزون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا في ما يعرف باسم مجموعة أوبك بلس عبر الإنترنت في الأول من فبراير القادم.
وقالت مصادر إن من المرجح أن تقرر أوبك بلس مستويات إنتاجها النفطي لشهر إبريل وما بعده في الأسابيع المقبلة، حيث سيعقد الاجتماع في وقت مبكر جدًا لاتخاذ قرارات بشأن مزيد من سياسة الإنتاج.

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