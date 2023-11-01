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أذهل الجميع.. لن تصدق ما فعله شاب داخل مطعم ماكدونالدز (فيديو)

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فئران
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، قيام شاب مؤيد لفلسطين بردة فعل غير متوقعة داخل مطعم ماكدونالدز الداعم لدولة الاحتلال.

فئران في ماكدونالدز:اضافة اعلان


 وبحسب ما أظهره مقطع الفيديو فقد قام الشاب بحمل عشرات الفئران الملونة بعلم فلسطين الأحمر والأخضر والأبيض والأسود، في مطعم ماكدونالدز في برمنغهام ببريطانيا.

ووثقت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي رجلاً ممسكًا بلوحات أرقام كتب عليها "فلسطين حرة" ويرتدي العلم الفلسطيني حول رأسه.

وعند وصوله للمطعم فتح صندوق ضخم مليء بالقوارض الملونة بالعلم الفلسطيني لتنتشر على الأرض، داخل مطعم الوجبات السريعة ويثير الذعر بين الزبائن.

كما سمع الشاب وهو يصرخ مراراً وتكراراً "حرروا فلسطين " أثناء عودته إلى سيارته.


كما ردد عبارة "قاطعوا دولة الاحتلال" و"اللعنة على الكيان الصهيوني" قبل أن يغادر السيارة،داعيا لمقاطعة  ماكدونالدز وستاربكس وديزني.

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