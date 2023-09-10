أدوا صلاتهم في ثبات.. مصلون اهتز بهم المسجد في زلزال المغرب (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، الدقائق الأولى من وقوع زلزال المغرب المدمر، داخل أحد المساجد.





مصلون مغاربة أثناء الزلزال:

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ثبات واعظ مغربي لحظة وقوع الزلزال:

تمايل مسجد الكتبية في مراكش:

والتقطت كاميرات المراقبة، لحظة اصطفاف المصلين بجانب بعضهم، فيما بدا أن الأرض تهتز تحت أقدامهم، والأصوات عالية.وانقطعت الكهرباء بعد ذلك، إلا أن المصلين لم يتحركوا من أماكنهم وأكملوا الصلاة في ثبات.أيضا أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أحد المشايخ وهو يعطي درسًا ويتحدث عن الإسلام باللغة الفرنسية، ولحظة وقوع الزلزال تعامل الواعظ بثبات انفعالي عجيب.واستغرب رواد مواقع التواصل، من طريقة تعامل هذا الواعظ مع الزلزال وكيف ابتسم وردد:" الله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله".كما وثق مقطع فيديو آخر تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مدى تأثر أحد مساجد مدينة مراكش المغربية بالزلزال الذي ضرب البلاد أمس الأول الجمعة.وظهر مسجد الكتبية الشهير بمراكش، وهو يتأرجح متأثراً بقوة الزلزال الذي ضرب البلاد وتسبب بمقتل المئات، حيث ظهر المواطنون وهم يفرون مذعورين خشية أن ينهار.