7 نصائح مهمة لمساعدة طفلك على التركيز

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التركيز يشبه العضلة التي تتطلب تمرينًا منتظمًا لتقويتها. ويتميز بعض الأطفال بأنهم أكثر تركيزًا من غيرهم، لكن يمكن لجميع الأطفال تعلم الوسائل التي تساعد على تحسين قدرتهم على التركيز والحفاظ على انتباههم. اضافة اعلان

وتعد هذه مهارة مهمة جدًا يجب على الأطفال اكتسابها. إذ تطلب المدرسة من الطلاب التركيز لفترات طويلة من الوقت، ومع تقدمهم في السن، يكون لديهم أنشطة خارج المنهج بعد المدرسة تتطلب المزيد من التركيز.

ويستطيع معظم الأطفال التركيز على الأنشطة الممتعة بشكل جوهري، بعكس الأشياء الأكثر مللاً أو صعوبة أو أقل متعة.

والقدرة على التركيز أمر بالغ الأهمية، لأنها تساعد الأطفال على التعلم والتحسن، مما يؤدي إلى الثقة بالنفس واحترام الذات الإيجابي.

والتركيز يشبه إلى حد كبير اليقظة الذهنية، وقد ثبت أن لها فوائد لا حصر لها على الصحة العقلية، بدءًا من زيادة السعادة وإدارة التوتر إلى تحسين الأداء الأكاديمي والاختباري.





نصائح لمساعدة الأطفال



-خصص قدرًا معقولًا من الوقت لطفلك للتدرب على التركيز على مهمة محددة



-افعل شيئًا واحدًا في وقت واحد



-خصص وقتًا ومكانًا للواجب المنزلي



فترات الراحة



ممارسة التنفس البطني



تقسيم المهام الكبيرة إلى أجزاء أصغر وأكثر قابلية للإدارة



التدرب على مراقبة الأشياء



وقدّم موقع الأبوبة والأمومة pbs.org/parents، بعض النصائح لمساعدة الأطفال على زيادة التركيز لديهم:يمكن للأطفال الصغار (الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات) التركيز عادةً لمدة تتراوح بين 5 و20 دقيقة، اعتمادًا على المهمة - وقت أقل في أداء المهام الجديدة والصعبة، والمزيد من الوقت في تلك الأنشطة الممتعة بشكل جوهري.تعدد المهام يقلل التركيز ويقلل من أدائنا. تماشيًا مع مفهوم اليقظة الذهنية، افعل شيئًا واحدًا في كل مرة.بالنسبة للأطفال الصغار جدًا، يمكنك ببساطة غناء الحروف الأبجدية معًا أثناء النظر إلى الحروف.وبالنسبة للأطفال الأكبر سنًا قليلًا، مثل الصف الرابع، يمكنك حل مسألة قسمة مطولة واحدة في كل مرة معًا. ولا تنظر إلى جميع المشكلات معًا، بل ركز فقط على مشكلة واحدة في كل مرة.نظرًا لأن تعدد المهام يضعف التركيز، من المهم تقليل عوامل التشتيت الخارجية. على سبيل المثال، قم بأداء واجباتك المنزلية على مكتب أو طاولة مخصصة في غرفة هادئة.مع إيقاف تشغيل التلفزيون، والهاتف في غرفة أخرى، وإغلاق الكمبيوتر المحمول ما لم تكن هناك حاجة إليه لإكمال الواجب المنزلي.ويمكن لبرامج المراقبة الأبوية إيقاف الوصول إلى الإنترنت تلقائيًا بعد فترة محددة من الاستخدام.مع تقدم الأطفال في السن، يمكن للوالدين التحول إلى استخدام برامج المراقبة الذاتية حتى يتمكن المراهقون من إدارة وقتهم بشكل مستقل.يحتاج الأطفال إلى النهوض والتحرك والقيام بشيء مختلف وغير مرهق بعد قضاء بعض الوقت في التركيز.وسوف يستفيدون من الحصول على بعض للراحة لإعادة شحن طاقتهم، خاصة خلال وقت الواجبات المنزلية بعد المدرسة.يمكن للأطفال الأصغر سنًا تناول وجبة خفيفة أو استراحة للعب، ويمكن للمراهقين اغتنام الفرصة لتصفح منصات التواصل الاجتماعي أو إرسال رسائل نصية لأقرانهم.يؤدي التنفس الغشائي الثابت إلى إبطاء معدل ضربات القلب ويصفي أذهاننا حتى نتمكن من التركيز.وهذه مهارة مهمة يجب أن يتمتع بها الأطفال عندما يواجهون مهام صعبة، مما قد يجعلهم قلقين ويزيد من معدل ضربات القلب لديهم.هذه استراتيجية لمساعدة الأطفال على التعامل مع المهام الصعبة. إذا كان طفلك يتعلم ربط حذائه، اجعل الهدف الأول هو إتقان العقدة الأولية، ثم انتقل إلى صنع حلقتين بالخيوط حتى يعرف بالضبط كيفية القيام بذلك، وهكذا.هناك إستراتيجية "مجزأة" أخرى لبناء التركيز وهي استخدام جهاز توقيت لمساعدة الأطفال على تنظيم أنفسهم،على سبيل المثال، "هذا كتاب عن الخيول. سأضبط هذا المؤقت على 15 دقيقة، وأريدك أن تكتب أكبر عدد ممكن من الحقائق عن الخيول في هذا الوقت".يمكن تشتيت انتباه الأطفال عن طريق "المحفزات الداخلية"، مثل الأحاسيس الجسدية أو الذكريات المسلية.في حين أن خيال الطفل شيء رائع، لكن يجب أيضًا أن يكون قادرًا على التخلص من عوامل التشتيت وبناء القدرة على التركيز. ومن المفيد في هذا الإطار، القيام بنشاط ذهني معًا.