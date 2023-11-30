7 مؤشرات تكشف أن الطفل يرضع جيدًا

أ أ

تدرك الأم فكرة أنه كلما رضع الطفل بكميات أكبر كلما زاد إنتاج الحليب لديها، فمفتاح نجاح الأم في عملية إرضاع الطفل وحصوله على ما يحتاجه جسمه من الحليب هو الثقة بأن الحليب هو أفضل مصدر لتغذيته. اضافة اعلان





رضاع الطفل بشكل جيد:



موقع "ويب طب" نشر عدة مؤشرات تدل على أن الرضيع يحصل على كفايته من الحليب وفقا للآتي:1-تغيير الحفاظ عدة مرات في اليوم: الطفل الذي يحصل على كفايته من الحليب عادة ما يتبول باليوم من 6 إلى 8 مرات، وبناءً على ذلك قد تبدأين تحسبين عدد معين للحفاظات بناء على كمية التبول وعدد المرات التي يحتاج بها تغيير الحفاظ.2- مظهر براز الرضيع: يمكن أن يكون للون براز الرضيع وشكله ورائحته بعض الدلالات، إذ في حال كان طفلك يرضع جيدًا فإن لون برازه سيكون أصفر غامق ابتداءً من الأسبوع الثاني بعد الولادة، كما أنه من المعروف أن الطفل الذي يرضع رضاعة خالصة عادة ما يخرج الفضلات مرة باليوم.3- عملية البلع: من المهم مراقبة عملية بلع الرضيع والتركيز عليها وإعطائها اهتمام خاص، إذ بالإمكان الاستماع لصوت بلع الحليب لدى الرضيع أو إن كان لا يصدر صوتًا أثناء الرضاعة بإمكانك مراقبة خديه ووجهه، حيث يمكن ملاحظة حركة لوجنتيه عند بلع الحليب.4- عدد مرات الرضاعة: في الشهر الأول بعد الولادة عادة ما يحتاج الطفل الى أن يرضع كل 2 الى 3 ساعات، أي ما يقارب 8 إلى 12 مرة في اليوم، أما في الشهر الثاني فقد يقل ذلك إلى ما يقارب 8 - 9 مرات، وفي الثالث من 7 - 8 مرات.5- مظهر الثديين: يفترض بعد كل عملية الرضاعة أن يكون الثديين أخف وأطرى، فهذا أحد المؤشرات على أن طفلك يرضع جيدًا.6- ردود فعل الطفل: راقبي طفلك وحركاته بعد كل عملية رضاعة، ففي حال كان الطفل يشعر بالراحة والسعادة والنشاط فهذا قد يكون مؤشر جيد على شعوره بالشبع والراحة.7- زيادة وزن الرضيع: في الأسبوع الأول من الولادة عليك توقع خسارة رضيعك لما يقارب 5 - 10% من وزنه، ولكن بعد ذلك يبدأ تزايد الوزن التدريجي في الأسابيع التالية طالما التزمتي بإرضاعه رضاعة طبيعية خالصة، وبالطبع زيادة وزن الرضيع تختلف من طفل لآخر.