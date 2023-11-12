7 علامات للإصابة بـ"الاتهاب الرئوى الفيروسى" عند الأطفال

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يوضح الأطباء أن الالتهاب الرئوي الفيروسى عند الأطفال ينتج عن عدوى فيروسية تصيب الأطفال، ويصيب رئة الطفل مباشرة، ويزيد ظهوره في من هم أقل من عمر الخمس سنوات. اضافة اعلان



وهناك مجموعة من العوامل التي تزيد من فرص إصابة طفل بهذا الفيروس عن آخر، فالطفل الذى يعاني من مشكلات مرضية قديمة في الرئة أو الشعب الهوائية، هو الأكثر عرضة، فضلاً عن الطفل الذى يعاني من ضعف عام في المناعة ودفاعات الجسم بشكل واضح مثل أطفال السرطان، إضافة إلى أن فرص الإصابة تزيد في الطفل الأقل من عمر السنة، وفقا لتقرير نشر في موقع cedars-sinai.





أعراض الالتهاب الرئوى الفيروسى لدى الأطفال



أهمية سرعة التعامل مع حالة الطفل



وتشمل أبرز أعراض الالتهاب الرئوي الفيروسى الذى يصيب الأطفال ما يلي:- الارتفاع الشديد في درجات الحرارة- الوهن والتعب الشديدين- اضطراب الشهية وفقدانها- يعانى الطفل من قيء شديد وكحة مستمرة مصحوبة- ألم مع الاسهال- ضعف القدرة على التنفس تدريجيا- قد يعانى الطفل من التنفس السريع والقشعريرة.وينصح الأطباء، بأهمية نقل الطفل مباشرة عند ظهور هذه الأعراض عليه الى المستشفى، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة والأشعة السينية، فضلاً عن التعامل السريع مع الحالة للوقاية من المضاعفات المحتملة.