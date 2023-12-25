6 طرق لمساعدة طفلك على النوم بشكل أسرع

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يستغرق بعض الأطفال وقتًا أطول في النوم، لكن أخذ أكثر من 30 دقيقة للنوم يرتبط بثلاثة أضعاف خطر حدوث مشاكل اجتماعية وعاطفية لدى الأطفال بعمر عامين. اضافة اعلان

وفي حين تختلف الأسباب التي تجعل الأطفال الصغار يقاومون النوم، فإن هناك بعض الطرق التي تساعد على جعلهم ينامون بشكل أسرع، وفي مقدمتها النوم المبكر والمنتظم بين الساعة 6 و8 مساءً.





وسائل تساعد على النوم



1. تبريد الغرفة.



2. إطفاء الأضواء



3. قم بإيقاف تشغيل الشاشات.



4. روتين قبل النوم .



5. الجدول الزمني.



6. تعزيز ثقة طفلك بالنوم.



وفيما يلي 6 طرق تساعد على النوم بشكل أسرع، وفق ما أورد موقع onceuponabedtime.com:خفض درجة حرارة الجسم هو إشارة للاستعداد للنوم. وقبل أن يتم عزل المنازل ببيئات يمكن التحكم فيها بلمسة زر واحدة، كنا نشعر بطبيعة الحال بالهواء البارد مع غروب الشمس.ويساعد هذا التبريد الخارجي الجسم على إحداث تغيير بمقدار 2-3 درجات في درجة حرارة الجسم الأساسية والذي يحدث على مدار الليل.ومع انخفاض درجة حرارة جسمك، تصبح أقل يقظة، ويتباطأ التمثيل الغذائي لديك أيضًا، مما يقلل من الجوع أثناء الليل.وبعيدًا عن كونه أحد عوامل خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ، فإن الشعور بالدفء الشديد أثناء الليل يجعل من الصعب تخفيض درجة حرارة جسم طفلك.وللحفاظ على دفء طفلك الصغير، اجعليه يرتدي أقمشة تسمح بمرور الهواء، مع كيس للنوم بدلاً من البطانية حتى يبلغ طفلك عمرًا كافيًا للاحتفاظ بالبطانية في الليل (عادةً ليس حتى عمر 3 سنوات تقريبًا).بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تدفئة أصابع قدميك قبل النوم. فقد وجدت العديد من الدراسات أن إبقاء قدميك دافئتين في وقت النوم يسمح لقلب جسمك بالتبريد بكفاءة، مما يشجع على النوم بسرعة.الضوء الباهت، مع اللون الدافئ المحمر لغروب الشمس، هو ما يخبر جسم بالبدء في إنتاج هرمون النوم الميلاتونين.وعلى الرغم من أن الميلاتونين ليس هو الذي يجعلك تنام، إلا أنه بالتأكيد جزء مهم من النوم. إذ يعد هو المسؤول عن إخبار أعضاء الجسم بالاستعداد للنوم.لكن الحياة الحديثة غيرت بشكل جذري الإيقاع الطبيعي للنوم. قبل المصباح الكهربائي، الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها رؤية الضوء بعد غروب الشمس هي ضوء النار.عندما تفكر في مدى عدم طبيعية الحصول على ضوء ساطع بعد غروب الشمس، فمن المنطقي مدى تأثير الضوء الاصطناعي بشكل كبير على إيقاعات نوم الجسم.ومن المحتمل أن تعمل المصابيح الكهربائية في منزلك، بالمقارنة مع الضاءة الخافتة، أن تؤخر بدء الميلاتونين بنحو 90 دقيقة، كما ظهر في تجربة أجريت على مجموعة من المتطوعين الشباب البالغين.قد يكون الأطفال الصغار أكثر حساسية للضوء في الليل. عندما يتأخر وقت النوم، حيث يجلب المزيد من التعرض للضوء في المساء، مما يدفع الساعة الداخلية للطفل إلى البدء في وقت لاحق.تكمن المشكلة في أن ضوء النهار في الصباح يحافظ على وقت استيقاظ طفلك ثابتًا.بمعنى آخر، قد يؤدي الضوء الذي يتعرض له طفلك في المساء، وبخاصة إذا كان وقت النوم متأخرًا جدًا، إلى تأخير وقت النوم الطبيعي لطفلك بشكل مصطنع، وتقصير ليلة نوم طفلك - دون أن يكون لذلك تأثير على فترة النوم بأكملها لاحقًا.لتجنب إفساد الضوء أثناء نومك، هناك عدد متزايد من المصابيح الذكية التي ستسمح لك بالتحكم في لون الضوء وكثافته، بمجرد أن ينام طفلك في السرير ليلاً، أبقِ الغرفة مظلمة قدر الإمكان.العلاقة بين التلفزيون، الألعاب، الأجهزة اللوحية، أجهزة الكمبيوتر، الهواتف والنوم قوية.وجد الباحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا أن الأطفال الذين شاهدوا التلفزيون أو لعبوا ألعاب الفيديو قبل النوم حصلوا على نوم أقل بمقدار 30 دقيقة من الأطفال الذين أبقوهم متوقفين عن تشغيله.وأولئك الذين كانوا يستخدمون هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر قبل النوم حصلوا على ساعات نوم أقل بساعة كاملة من أقرانهم الذين لا يستخدمون التكنولوجيا.هذه في الواقع واحدة من أقوى الأدوات التي يمكنك استخدامها لمساعدة طفلك على النوم.بحثت دراسة حديثة في كيفية تأثير روتين بسيط يتكون من حمام دافئ، وتدليك، ونشاط هادئ (قراءة كتاب، الصلاة) على نوم الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و18 شهرًا، والذين يعانون من مشكلة النوم.وفي غضون ثلاث ليال فقط كان هناك قدر كبير من التغيير. بدأ الأطفال في النوم بشكل أسرع، واستيقظوا بشكل أقل ولفترة زمنية أقصر عندما استيقظوا، وناموا بشكل عام أكثر.ليس هذا فحسب، بل شعرت الأمهات أيضًا أن وقت النوم أصبح أسهل، ونوعية نوم الطفل أصبحت أفضل، وأصبح أطفالهن في حالة مزاجية أفضل.يمنح روتين قبل النوم الذي يتم بنفس الترتيب كل ليلة، طفلك القدرة على التنبؤ التي يحتاجها حتى يتمكن من الاسترخاء والراحة.القيلولة التي تحدث في وقت متأخر جدًا من اليوم ستعيق قدرة طفلك على النوم في وقت النوم.عند حصول طفلك على قيلولة ثالثة، استهدفي أن تنتهي القيلولة بحلول الساعة 5 مساءً، وعند قيلولتين أن تنتهي عند الساعة 4 مساءً، وفي قيلولة واحدة أن تنتهي عند الساعة 3 مساءً.إذا كان طفلك أكبر من 24 شهرًا، ستبدأ القيلولة أيضًا في تقصير مدة النوم التي يحصل عليها طفلك أثناء الليل، لذلك من غير المحتمل أن تحصل على تلك الليالي التي تبلغ 12 ساعة والتي ربما حصلت عليها عندما كان طفلك رضيعًا. .بحلول سن الثالثة، ينام معظم الأطفال حوالي 12 ساعة في اليوم. إذا كان طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة لا يزال يأخذ قيلولة، فهذا يعني أنه قد يحصل على عدد ساعات نوم ليلية تتراوح ما بين 9 إلى 10 ساعات.بالنسبة لأولئك الذين لديهم جداول رعاية نهارية للتنقل، قد يتعين عليك فقط قبول موعد نوم متأخر.بعد الأخذ في الاعتبار عمر طفلك وحالة القيلولة، يتطلب اختيالر وقت النوم المناسب. القليل من استكشاف الأخطاء وإصلاحها.إذا كنت تضعين طفلك في السرير مبكرًا جدًا، فقد تجدين أنه يقضي ساعة في السرير قبل أن يتمكن من النوم. في هذه الحالة، الحل بسيط: قومي بتغيير وقت النوم إلى وقت لاحق.لكن إذا كنت تضعين طفلك في السرير في وقت متأخر أكثر مما يحتاجه جسمه، ستجدين نتيجة عكسية .ترتبط أوقات النوم بعد الساعة 9 مساءً بأن الأطفال يستغرقون وقتًا أطول للنوم ويستيقظون كثيرًا، بالإضافة إلى حصولهم على نوم أقل بمقدار 1.3 ساعة من الأطفال الصغار الذين يبقون في السرير قبل الساعة 9 مساءً.إذا كان وقت نومك الحالي قريبًا من الساعة 9 مساءً أو بعد ذلك، فقد تجدين أن طفلك ينام بشكل أسرع ويحصل على ليلة أكثر راحة من خلال تغيير وقت النوم مبكرًا.يقع العديد من الأطفال الصغار في نمط الاعتماد على الأم أو الأب لمساعدتهم على النوم. سواء كنت ترضعين طفلك حتى ينام أو تجلسين في الغرفة مع طفلك حتى ينام، فقد أصبح وجودك متشابكًا في نوم طفلك.وتكمن الصعوبة عندما يعلم طفلك أنك سوف تتسللين بمجرد نومه. يستيقظ في وقت لاحق، ولا يجدك ، فيبدأ الذعر. يؤدي هذا الإدراك إلى أن يصبح الأطفال الصغار شديدي الوعي بوجودك، ويحاربون النوم للتأكد من عدم اختفائك.النوم هو عمل من أعمال الثقة. لكي يتمكن طفلك من الراحة بشكل سليم، فأنت جزء كبير من تلك الثقة. يحتاج طفلك إلى معرفة ما يمكن توقعه.لذا، عليك البقاء مع طفلك أثناء نومه والبقاء هناك طوال الليل - أو استحداث خطة لمساعدة على معرفة أنه آمن ومحبوب وقادر على النوم بشكل مستقل.وفي كلتا الحالتين، يحتاج طفلك إلى معرفة ما يمكن توقعه مقدمًا: عدم التسلل خارج الغرفة، أو إدخال طفلك بحذر شديد في سريره بعد أن ينام.يستحق طفلك الحصول على بيئة نوم يمكن التنبؤ بها. وهذه هي الطريقة التي ستعزز بها ثقته، وتستعيد ثقته، وتخفف من قلقه أثناء وقت النوم.