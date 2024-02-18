5 رياضات تساعد طفلك على بناء شخصية قوية

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في الآونة الراهنة، أصبح الأطفال الصغار يلتصقون بشاشات الهواتف المحمولة/الأجهزة اللوحية بدلاً من قضاء الوقت في ممارسة الأنشطة الرياضية، فيما يحرص الآباء على التفوق الدراسي لأبنائهم أكثر من أي شيء آخر.

ويتناقض هذا بشكل صارخ مع الأجيال السابقة، التي كان خيارها للترفيه هو الخروج واللعب، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تضاؤل الاهتمام بالرياضة.

وإلى جانب المساعدة في تنمية الجسم والعقل، تعمل الأنشطة الرياضية على بناء الشخصية.

وكشفت صحيفة "هندوستان تايمز" عن قائمة تضم خمس رياضات تلعب دورًا كبيرًا في التطور الشامل للطفل.





1. السباحة:



2. كرة الريشة:



3. كرة القدم:



4. الجري:



5. التنس:



عندما يتعلق الأمر بالأنشطة التي تساعد على حرق السعرات الحرارية، يختار معظم الناس الجري، لكن السباحة هي بديل ممتاز.أولاً، يمنع طفو الماء حدوث رد فعل قاسٍ على الجهاز الهيكلي والعضلي، ويساعد في الحفاظ على مرونة الأطراف؛ وهي مما يوصى به لإعادة تأهيل الإصابات.ونظرًا لأن السباحة تستخدم جميع مجموعات العضلات الرئيسية في الجسم، فهي بمثابة تمرين لكامل الجسم مما يسمح للشخص بحرق ما يقرب من 250 سعرة حرارية لكل كيلومتر.وبغض النظر عن تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، أظهرت الدراسات أن السباحين يميلون إلى العيش لفترة أطول من الأشخاص الذين لايمارسون نشاطًا.كما أن السباحة تحمي من الألم العضلي الليفي، أو الفيبروميالجيا، وهي حالة تتميز بسوء النوم والتعب والتَّشوُّش الذِّهني والشعور بالوجع والتيبُّس في منطقة كبيرة من الأنسجة الرخوة، بما فيها العضلات.بينما تركز السباحة في المقام الأول على تحسين الجسم، فإن رياضة مثل كرة الريشة تشحذ ردود الفعل، وتحسن التركيز والصبر.وهي مفيدة للساقين وربلة الساق والفخذين والأرداف وأوتار الركبة، وتؤدي ساعة من اللعب إلى حرق 450 سعرة حرارية في المتوسط.ومن الناحية الذهنية، فإنها تبقي الشخص متيقظًا لأن جزءًا كبيرًا من اللعبة هو خداع الخصم.كما أن لعب كرة الريشة يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة. وكونها لعبة اجتماعية، فهي تعزز المشاركة والتفاعل مع أشخاص جدد وبالتالي ستساعد الطفل على تكوين صداقات.تعمل كرة القدم على بناء القوة العضلية واللياقة البدنية للقلب والأوعية الدموية. ولا يمكن إنكار الفوائد الاجتماعية لكرة القدم أيضًا. كونها رياضة يقودها الفريق، فهي تشجع الصداقة الحميمة بين أعضاء الفريق والمنافسة الصحية بين الخصوم.الأطفال عبارة عن حزم من الطاقة وليس هناك طريقة أفضل لهم لإطلاق هذه الطاقة من خلال الجري.الفائدة المباشرة للجري هي تحسين الحالة المزاجية وإعطائها راحة البال عن طريق إنتاج الإندورفين.والتأثيرات طويلة المدى كثيرة، فهو واحد من أفضل الطرق لفقدان الدهون وبناء العضلات.ومن المعروف أيضًا أن عملية التمثيل الغذائي في الجسم تتسارع أثناء الجري. وما لا يعرفه الكثيرون هو أن هذا المعدل المرتفع يستمر لفترة قصيرة حتى بعد التوقف.وإلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن، فإن الجري بانتظام يعزز فقدان الدهون ويحسن الصحة العامة.التنس رياضة تتطلب قوة الذراع والقدرة على التحمل العالية وردود الفعل السريعة. إنها رياضة سريعة تتطلب القوة العضلية والتحمل.من خلال الجمع بين رد الفعل السريعة والجري الشاق وحركات الذراع القوية، تعد هذه الرياضة مثالية لتحسين قوة العضلات وقوتها ومرونتها.يساعد التمرين البدني أيضًا على زيادة القدرات الهوائية، وخفض معدل ضربات القلب أثناء الراحة وضغط الدم.ومثل كرة الريشة، فهي رياضة يشكل فيها الخداع جزءًا مهمًا من اللعبة، وبالتالي فهي رياضة للمفكرين. ويساعد اللعب الفردي والجماعي على بناء دوائر اجتماعية، بغض النظر عن المستوى العمري.