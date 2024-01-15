3 مشاكل مدمرة.. كيف تقلل من استخدام أطفالك لتطبيق تيك توك؟

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يستخدم تطبيق تيك توك أكثر من مليار مستخدم حول العالم،
وحذر العديد من الخبراء من أن التطبيق قد يؤدي إلى 3 مشاكل للأطفال؛ نفسية وسلوكية
وإدمان.
مشاكل استخدام الأطفال لتطبيق تيك توكفيما يلي أهم 3 مشاكل قد يسببها استخدام تيك توك
للأطفال:
مشاكل نفسيةقد يؤدي استخدام تيك توك إلى مشاكل نفسية لدى الأطفال،
مثل القلق والاكتئاب واضطرابات الأكل.
مشاكل سلوكيةقد يؤدي استخدام تيك توك إلى مشاكل سلوكية لدى
الأطفال، مثل التنمر وانحراف السلوك.
مشاكل إدمانقد يؤدي استخدام تيك توك إلى مشاكل إدمان لدى الأطفال،
حيث قد يقضون وقتًا طويلاً في استخدام التطبيق ويفقدون السيطرة على حياتهم.
كيف تقلل من استخدام أطفالك لتطبيق تيك توك؟فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على تقليل
استخدام أطفالك لتطبيق تيك توك:
حدد حدودًا زمنيةحدد حدودًا زمنية لاستخدام أطفالك لتطبيق تيك توك،
وراقبهم للتأكد من عدم تجاوزهم هذه الحدود.
تحدث معهم عن مخاطر التطبيقتحدث مع أطفالك عن مخاطر استخدام تطبيق تيك توك،
وساعدهم على فهم هذه المخاطر.
راقبهم على الإنترنتراقب أطفالك على الإنترنت، وتأكد من أنهم لا يشاهدون
أي محتوى غير مناسب.
وفر لهم بدائل أخرىوفر لأطفالك بدائل أخرى للترفيه، مثل ممارسة الرياضة
أو القراءة أو اللعب مع الأصدقاء.
ومن المهم أن تكون على دراية بالمخاطر المحتملة لاستخدام تطبيق تيك توك للأطفال. من خلال وضع حدود زمنية، وتحدث مع أطفالك عن المخاطر، ومراقبة نشاطهم على الإنترنت، وتوفير بدائل أخرى للترفيه، يمكنك مساعدة أطفالك على استخدام التطبيق بأمان.