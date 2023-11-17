3 أسباب تؤدي إلى الولادة المبكرة.. احذريها

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حذر استشاري النساء والولادة والعقم، الدكتور حسن جمال، من أن الضغوط النفسية والتدخين تعد من أسباب الولادة المبكرة. اضافة اعلان

وقال في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، إن هناك العديد من الأسباب للولادة المبكرة، ومن بينها التدخين، والإرهاق، والضغوط النفسية.

وتوجه الطبيب بالنصيحة للمرأة الحامل: "الله يرضى عليك أهم شيء عندك في الحياة الآن هو الجنين الذي في بطنك"، محذرًا من أن الولادة المبكرة تؤدي إلى دخول الجنين الرعاية المركزة لمدة تزيد عن شهرين، مما يؤثر على حياته.

وتابع نصائحه بالقول: "لا تبذلي جهدًا كبيرًا، وتقولي "غصبًا عنك"، ويجب عليك التقليل من الضغوط النفسية، والحصول على الراحة التامة، وتناول الأكل الصحي، وإيقاف التدخين".

