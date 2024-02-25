10 قواعد مهمة للتعامل مع الطفل "الانطوائي"

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الطفل الانطوائي هو الطفل الذي يفضل عادة عدم الانخراط والتفاعل مع الناس، وعدم التواجد والحضور في التجمعات والمناسبات الاجتماعية، مفضلاً الانطواء على ذاته على مشاركة الآخرين.

لذا، ينصح الخبراء عند تربية طفل انطوائي، بأنه من المهم قبوله كما هو وعدم مقارنته بالأطفال الآخرين.

وقدم introvertdear.com، مجموعة من النصائح المهمة للتعامل مع الطفل الانطوائي:





1. القلق بشأن افتقاره إلى دائرة اجتماعية كبيرة



2. لاتطلب منه التزام الصمت



3. لا تتجاهل أسئلته



4. لا تدفعه إلى ما هو أبعد من حدوده



5. أظهر الاهتمام تجاهه



6. اقبل طفلك كما هو



7. لاتقارنه بالأطفال الآخرين



8. لا تتجاهل صمته غير الطبيعي



9. عدم المبالغة في رد الفعل



10. السماح له بقضاء الوقت بمفرده



في كثير من الأحيان، يشعر الآباء بالقلق بشأن افتقار الطفل الانطوائي إلى دائرة اجتماعية كبيرة. سواء في المدرسة أو في المنزل، يحظى الأطفال الأكثر انفتاحًا وثقة بالنفس بالثناء أكثر من الأطفال "الهادئين".لكن الطفل الانطوائي يمتلك العديد من الصفات المذهلة، بدءًا من الطريقة التي يفكر بها بعمق حول الأشياء، إلى الطريقة التي يتواصل بها بشكل هادف مع عدد قليل من الأصدقاء المختارين الذين "يفهمونه".لذا فإن القلق بشأن الطفل الانطوائي - والتعبير عن مخاوفك أمامه لن يفيده بأي شيء. من المؤكد أنه يحتاج إلى الأصدقاء أيضًا، لكنهم يحتاج أيضًا إلى المساحة الخاصة به. لاحظ كيف يحب قضاء وقته بمفرده حتى تتمكن من فهم اهتماماته.ليس من المستغرب أن الأطفال الانطوائيين عادة لا يتحدثون كثيرًا. لكن مجرد ميلهم إلى الصمت لا يعني أنه ليس لديهم ما يقولونه.فهم قد لا يعرفون كيف يقولون ما يشعرون به ولمن. لكنهم بالداخل، لديهم عقول صاخبة وفضولية. لذا فإن الطلب منهم بالتزام الصمت عندما يستجمعون شجاعتهم للكلام لن يؤدي إلا إلى قتل أرواحهم.إذا سألك طفلك الانطوائي عن شيء ما، فإنه ربما استغرق بعض الوقت حتى يستجمع شجاعته للقيام بذلك.والشخص الانطوائي غالبًا ما يفكر في شيء ما عدة مرات قبل أن يتحدث مع شخص ما عنه. ويحاول العثور على الإجابات بطرق خاصة، إذا كان لا يعرف، عندها يقترب من شخص ما. لذا، إذا كان لدى طفلك الانطوائي أسئلة، فاستمع إليها.في بعض الأحيان يدفع الآباء أطفالهم إلى ما هو أبعد من حدودهم ويضغطون عليهم للقيام بأشياء لا يشعرون بالارتياح للقيام بها. إذا كان طفلك انطوائيًا، فلا تتوقع منه أن يقترب بسعادة من الغرباء أو يقود مجموعة.لا تضغط عليه للذهاب إلى الحفلات، أو اللعب مع مجموعات كبيرة من الأطفال، أو التواصل الاجتماعي إلى حد الإرهاق. وإذا تساءلت عن سبب عدم قيامه بهذه الأشياء، فقد يرى ذلك بطريقة سلبية ويعتقد أن هناك خطأ ما فيهم أو أنهم يفتقرون إلى شيء ما.يمتنع الأطفال الانطوائيون أحيانًا عن التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم لأنهم يفكرون بها كثيرًا قبل مشاركتها مع أي شخص آخر.لذاك، عليك كوالد، أن تنتبه للتغيرات التي تراها في سلوك طفلك. قد لايكون لديه الشجاعة للتحدث لأن عقله الصغير قد لا يكون قادرًا على فهم ما يحدث بالضبط. لذا من الأفضل عند انسحابه بشكل أكثر من المعتاد أو يغير سلوكه أن نسأل عن ذلك.أفضل طريقة لإظهار حبك واحترامك لشخص ما هي قبوله كما هو. وهذا لايعني أنك لا تتحدث معه عن أخطائه، بل فقط تحاول فهم سبب قيامه بالأشياء التي يقوم بها. لكن كل إنسان لديه أسبابه الخاصة للأشياء التي يفعلها.هناك آباء يحبون أطفالهم، ولكنهم غير قادرين على تقبل عيوب أطفالهم أو عاداتهم التي قد يختلفون معها.القبول يعد أعلى شكل من أشكال الاحترام الذي يمكنك إظهاره لإنسان آخر. لذا، لا تتجنب أبدًا سمات طفلك الانطوائية - مثل إذا كان يريد قضاء وقت بمفردهم بعد العشاء بدلاً من مشاهدة فيلم مع العائلة.لا أحد يحب أن يُقارن بشخص آخر؛ فهو لا يفيد أحدًا، سواء كان طفلاً أو بالغًا.أما بالنسبة للأطفال الانطوائيين، فقد يتسبب ذلك في المزيد من الضرر لهم، حيث يخبرهم العالم بالفعل أنهم لا يرقى إلون مستوى "المثالية المنفتحة".قد يواجهون مشكلات تتعلق بقيمة أنفسهم إذا تمت مقارنتهم بالآخرين وقيل لهم مرارًا أنهم ليسوا جيدين مثل الأطفال الآخرين.عليك أن تتذكر أن الأمر يتطلب الكثير من الشجاعة من الأطفال الانطوائيين للتعبير عما يشعرون به بأي شكل من الأشكال: الكلمات، والأفعال، وما إلى ذلك.إن مقارنتهم بالأطفال الآخرين سيكون بمثابة دفعهم إلى الزاوية، مما قد يجعلهم يتعمقون في قوقعتهم ولا يشعرون أبدًا بالرغبة في الانفتاح على غيرهم.يفضل الانطوائيون البقاء بمفردهم، لكنهم يختارون الأشخاص الذين يمكنهم الانفتاح عليهم وإجراء محادثات عميقة وذات مغزى معهم.ربما يفضل طفلك الانطوائي وجود صديق مقرب أو اثنين بدلاً من أن يكون رئيسًا للفصل وأن يكون محاطًا بالعديد من المعارف.لكن إذا لاحظت أن طفلك الانطوائي صامت على غير العادة، ويبدو وحيدًا، ولا يرى حتى أصدقائه المقربين، انتبه واسأله عن السر وراء ذلك.يميل الانطوائي إلى أخذ الأمور الصغيرة على محمل الجد. عندما يؤذي أو يضايق الطفل الانطوائي غيره، فقد يندفع إلى غرفته، أو يختبئ في الزاوية، أو يبكي في الوسادة.يتهم بكل شيء عادة ما يتم تجاهله من قبل الآخرين. لديهم عين للتفاصيل ويميلون إلى القراءة بين السطور، وقد يتأذون من أشياء وكلمات تافهة.لذا من المهم أن تجعل الطفل الانطوائي يعرف أن مشاعره صحيحة وأنه لايبالغ في رد فعله. فهو لديه أفكاره ومشاعره الخاصة (على الرغم من اعتمادهم على والديه)، ويجب علينا احترامه.إذا كان طفلك الانطوائي يريد قضاء الوقت بعيدًا عن الناس، فعليك أن تحترم رغبته كطفل انطوائي.