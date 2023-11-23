10 علامات تشير إلى إصابة الطفل بارتجاع المريء

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يوضح الأطباء،أن الارتجاع عند الأطفال يعني إعادة الأحماض من المعدة إلى المريء، ما يترتب عليه ألم بالصدر بجانب حرقان في أعلى المعدة.

وأوضح تقرير نشره موقع "onlymyhealth"، أن أعراض إصابة الطفل بالارتجاع تكون فى صورة القىء والبكاء. اضافة اعلان





أعراض الارتجاع



إجراءات مهمة



وفي هذا السياق، قال الدكتور باريمالا في ثيروماليش، استشاري أول طب حديثي الولادة وطب الأطفال، في بنجالورو بالهند، أنه يجب التعرف على علامات الإصابة بالارتجاع لدى الأطفال والخطوات التى تحميه.وأضاف أن أعراض الارتجاع قد تكون خفية وغير ملحوظة في بعض الحالات، ولا تظهر الأعراض على الفور، ما يجعل التشخيص الفورى صعبا، ومن المحتمل ظهورها بعد أيام من الإصابة.. الانتفاخ. براز دموى أو أسود أو قىء دموى. تغير فى الصوت. عسر البلع، الإحساس بوجود طعام عالق في حلقك. غثيان. فقدان الوزن من دون سبب معروف. الصفير، السعال الجاف، بحة في الصوت، أو التهاب الحلق المزمن. رائحة الفم الكريهة ،أو طعم سى في الفم. ألم صدر. حرقان بفوم المعدةوينصح الدكتور ثيروماليش أنه إذا كان طفلك يعاني من ارتجاع، بضرورة إجراء اختبار الذاكرة وتوازن الجسم، مشيرا إلى أن مسألة الارتجاع العلاج منها يأتى بشكل تدريجى.وينصح الأطباء مرضى الارتجاع بالحصول على راحة تامة والحصول على قسط كافٍ من النوم، وتجنب الجلوس أمام شاشات التليفزيون والمحمول فى الأيام الأولى من مرحلة العلاج.