10 صعوبات تواجه العلاقات بين الإخوة غير الأشقاء.. إليك أفضل النصائح

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لا يُمكن إنكار حقيقة أن العلاقة بين الإخوة غير الأشقاء ليست كنظيرتها بين الأشقاء، إذ قد تتخللها المشاكل، ولا تسير على النحو المأمول عادة، لذا فمن المهم التعرف على أهم الصعاب التي قد تعترض العلاقات فيما بينهم. اضافة اعلان

وأبرز موقع pishukinpress.com عشرة صعوبات تواجهها العلاقات بين الإخوة غير الأشقاء على النحو التالي:





اختلاف التنشئة والقيم



الغيرة والمنافسة



مشاعر الهجر



ديناميكيات الأسرة المختلطة



الهوية والانتماء



حواجز الاتصال



الولاءات الأبوية



الاختلافات العمرية



المسافة والانفصال



التحيزات الخارجية



نصائح للآباء في معاملة الإخوة غير الأشقاء



طمأنة أطفالك على حبك ودعمك المستمر



امنح كل طفل أكبر قدر ممكن من المساحة الشخصية



المساعدة في تكوين روابط طبيعية



حافظ على توقعات معقولة



غالبًا ما ينشأ الأخوة غير الأشقاء في أسر منفصلة تتباين القيم والقواعد والتوقعات فيما بينها.ويمكن أن تؤدي هذه الاختلافات إلى سوء الفهم والصراعات وحتى مشاعر الاستياء.قد تنشأ مشاعر الغيرة والمنافسة، خاصة إذا رأى أحد الأخوة غير الأشقاء أن أخاه يحظى بمعاملة تفضيلية.إذا كان أحد الوالدين غائبًا أو أقل مشاركة في حياة الأخوة غير الأشقاء، فقد يؤدي ذلك إلى مشاعر الهجر والرفض.وجود الأهل والإخوة غير الأشقاء يمكن أن يزيد من تعقيد العلاقات.قد يعاني الإخوة غير الأشقاء من صعوبة هويتهم وشعورهم بالانتماء، خاصة إذا شعروا بالانفصال عن إخوتهم أو عائلتهم.قد تنشأ أساليب اتصال مختلفة جدًا بين الإخوة غير الأشقاء.الولاء الذي يشعر به الإخوة غير الأشقاء تجاه والديهم يمكن أن يؤثر على تفاعلاتهم.يمكن للفجوات العمرية الكبيرة أن تجعل من الصعب على الإخوة غير الأشقاء التواصل مع اهتمامات بعضهم البعض ومراحل حياتهم.المسافة الجسدية بين الأسر يمكن أن تجعل من الصعب على الإخوة غير الأشقاء قضاء وقت ممتع معًا، مما قد يؤدي إلى مشاعر القطيعة.يمكن لمواقف المجتمع تجاه الأسر المختلطة والإخوة غير الأشقاء أن تؤثر على كيفية إدراك الأفراد لأنفسهم وروابطهم.وقدم موقع lifeway.com، بعض النصائح للآباء التي تساعدهم في التعامل مع الإخوة غير الأشقاء، على النحو التالي:قد يشعر الإخوة غير الأشقاء بالغيرة تجاه بعضهم، لذا عليك أن تعبر لأطفالك بأنك تحبهم، وستكون موجودًا من أجلهم.تصبح هذه النصيحة أكثر قيمة إذا كان أطفالك في سن المراهقة.إذا حصلت ابنتك على غرفة خاصة بها، فسوف تشعر بمزيد من الأمان. إذا كان الإخوة غير الأشقاء يتشاركون غرفة واحدة، ابذل قصارى جهدك لإنشاء مساحة شخصية داخل الغرفة حتى يشعر كل طفل بمنطقته الخاصة أو خصوصيته.بدلًا من دفع أطفالك أو حثهم على التواصل مع بعضهم البعض، فكر في خلق أجواء من شأنها أن تساعد على تكوين الروابط بشكل طبيعي، مثل نزهة أو رحلة أو الأكل أو اللعب معًا.اجعل أطفالك يخرجون في الهواء الطلق ويشاركون في الأنشطة التي تتطلب العمل الجماعي أو المشاركة، مثل طهي وجبة، أو نصب خيمة، أو المشي لمسافات طويلة. ستنتج الذكريات الجديدة التي تنشئها طاقة إيجابية تربط عائلتك ببعضها البعض.التعامل مع إخوة غير أشقاء ليس أمرًا بسيطًا أو سهلاً، بدلاً من تخيل بيئة شاعرية يسير فيها كل شيء بسلاسة، حاول أن تفهم أن الحياة الحقيقية فوضوية بطبيعتها، وأن الاختلاط بين أفراد الأسرة هو أحد الجوانب الأكثر فوضوية فيها.

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