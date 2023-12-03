10 صعوبات تواجه العلاقات بين الإخوة غير الأشقاء.. إليك أفضل النصائح

لا يُمكن إنكار حقيقة أن العلاقة بين الإخوة غير الأشقاء ليست كنظيرتها بين الأشقاء، إذ قد تتخللها المشاكل، ولا تسير على النحو المأمول عادة، لذا فمن المهم التعرف على أهم الصعاب التي قد تعترض العلاقات فيما بينهم.
وأبرز موقع pishukinpress.com عشرة صعوبات تواجهها العلاقات بين الإخوة غير الأشقاء على النحو التالي:
اختلاف التنشئة والقيمغالبًا ما ينشأ الأخوة غير الأشقاء في أسر منفصلة تتباين القيم والقواعد والتوقعات فيما بينها.
ويمكن أن تؤدي هذه الاختلافات إلى سوء الفهم والصراعات وحتى مشاعر الاستياء.
الغيرة والمنافسةقد تنشأ مشاعر الغيرة والمنافسة، خاصة إذا رأى أحد الأخوة غير الأشقاء أن أخاه يحظى بمعاملة تفضيلية.
مشاعر الهجرإذا كان أحد الوالدين غائبًا أو أقل مشاركة في حياة الأخوة غير الأشقاء، فقد يؤدي ذلك إلى مشاعر الهجر والرفض.
ديناميكيات الأسرة المختلطةوجود الأهل والإخوة غير الأشقاء يمكن أن يزيد من تعقيد العلاقات.
الهوية والانتماء
قد يعاني الإخوة غير الأشقاء من صعوبة هويتهم وشعورهم بالانتماء، خاصة إذا شعروا بالانفصال عن إخوتهم أو عائلتهم.
حواجز الاتصالقد تنشأ أساليب اتصال مختلفة جدًا بين الإخوة غير الأشقاء.
الولاءات الأبوية
الولاء الذي يشعر به الإخوة غير الأشقاء تجاه والديهم يمكن أن يؤثر على تفاعلاتهم.
الاختلافات العمريةيمكن للفجوات العمرية الكبيرة أن تجعل من الصعب على الإخوة غير الأشقاء التواصل مع اهتمامات بعضهم البعض ومراحل حياتهم.
المسافة والانفصالالمسافة الجسدية بين الأسر يمكن أن تجعل من الصعب على الإخوة غير الأشقاء قضاء وقت ممتع معًا، مما قد يؤدي إلى مشاعر القطيعة.
التحيزات الخارجيةيمكن لمواقف المجتمع تجاه الأسر المختلطة والإخوة غير الأشقاء أن تؤثر على كيفية إدراك الأفراد لأنفسهم وروابطهم.
نصائح للآباء في معاملة الإخوة غير الأشقاءوقدم موقع lifeway.com، بعض النصائح للآباء التي تساعدهم في التعامل مع الإخوة غير الأشقاء، على النحو التالي:
طمأنة أطفالك على حبك ودعمك المستمرقد يشعر الإخوة غير الأشقاء بالغيرة تجاه بعضهم، لذا عليك أن تعبر لأطفالك بأنك تحبهم، وستكون موجودًا من أجلهم.
امنح كل طفل أكبر قدر ممكن من المساحة الشخصيةتصبح هذه النصيحة أكثر قيمة إذا كان أطفالك في سن المراهقة.
إذا حصلت ابنتك على غرفة خاصة بها، فسوف تشعر بمزيد من الأمان. إذا كان الإخوة غير الأشقاء يتشاركون غرفة واحدة، ابذل قصارى جهدك لإنشاء مساحة شخصية داخل الغرفة حتى يشعر كل طفل بمنطقته الخاصة أو خصوصيته.
المساعدة في تكوين روابط طبيعيةبدلًا من دفع أطفالك أو حثهم على التواصل مع بعضهم البعض، فكر في خلق أجواء من شأنها أن تساعد على تكوين الروابط بشكل طبيعي، مثل نزهة أو رحلة أو الأكل أو اللعب معًا.
اجعل أطفالك يخرجون في الهواء الطلق ويشاركون في الأنشطة التي تتطلب العمل الجماعي أو المشاركة، مثل طهي وجبة، أو نصب خيمة، أو المشي لمسافات طويلة. ستنتج الذكريات الجديدة التي تنشئها طاقة إيجابية تربط عائلتك ببعضها البعض.
حافظ على توقعات معقولةالتعامل مع إخوة غير أشقاء ليس أمرًا بسيطًا أو سهلاً، بدلاً من تخيل بيئة شاعرية يسير فيها كل شيء بسلاسة، حاول أن تفهم أن الحياة الحقيقية فوضوية بطبيعتها، وأن الاختلاط بين أفراد الأسرة هو أحد الجوانب الأكثر فوضوية فيها.
لينك قناة صحيفة تواصل على "واتساب"
https://whatsapp.com/channel/0029VaBCvdIGJP8HixZC3s2e