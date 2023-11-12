وزير الموارد البشرية: الإنترنت أحدث فراغًا تربويًا بين الآباء والأبناء في الأسرة

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كشف
وزير الموارد البشرية، أحمد الراجحي، أن شبكة الإنترنت أحدثت فراغًا تربويًا بين الآباء
والأبناء في الأسرة.
وأكد أن الجميع اليوم في مرحلة مفصلية مهمة، وذلك بسبب الفراغ الذي أحدثته الشبكة العنكبوتية بين الآباء والأبناء، وبين المعلمين والأطفال.
جيل كامل من الآباء
لا يعرفون الإنترنتوأشار إلى أن كثيرًا من
الآباء داخل الأسر، أصبحوا لا يجيدون التعامل مع الإنترنت وجيل كامل لم يتربَّ وينشأ على هذا الأمر المستحدث، وبالتالي لابد على الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني
ووزارة التعليم أن تملأ هذا الفراغ.
فيديو | وزير الموارد البشرية: الإنترنت أحدث فراغا تربويا بين الآباء والأبناء في الأسرة#منتدى_الأسرة_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/5iRgj1zoia— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2023
تعزيز
تماسك الأسرة أمام المتغيرات المعاصرة
وأضاف
أن القيادة الرشيدة، أولت الأسرة اهتمامًا خاصًا، وذلك لتعزيز تماسك الأسرة أمام
المتغيرات المعاصرة، وتوفير وسائل الدعم لها للقيام بدورها وتمكينها من رعاية
أبنائها وتنمية قدراتهم.
تدشين
مجلس شؤون الأسرة
وأشار
إلى أن تدشين مجلس شؤون الأسرة يأتي تأكيدًا على هذا الدعم والتوجيه ورسالة دعم
وعرفانًا لدور الآباء والأمهات ومشاركتهم في تنمية المجتمع والاستثمار في أبناء
الوطن وغرس قيم الانتماء في نقوسهم.
فيديو | تدشين "الإطار الوطني لسلامة الأطفال عبر الإنترنت"#منتدى_الأسرة_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/tb8dgTXsuX— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2023