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وزير الموارد البشرية: الإنترنت أحدث فراغًا تربويًا بين الآباء والأبناء في الأسرة

راجحي
وزير الموارد البشرية، أحمد الراجحي
أ أ

كشف وزير الموارد البشرية، أحمد الراجحي، أن شبكة الإنترنت أحدثت فراغًا تربويًا بين الآباء والأبناء في الأسرة.
وأكد أن الجميع اليوم في مرحلة مفصلية مهمة، وذلك بسبب الفراغ الذي أحدثته الشبكة العنكبوتية بين الآباء والأبناء، وبين المعلمين والأطفال.اضافة اعلان

جيل كامل من الآباء لا يعرفون الإنترنت

وأشار إلى أن كثيرًا من الآباء داخل الأسر، أصبحوا لا يجيدون التعامل مع الإنترنت وجيل كامل لم يتربَّ وينشأ على هذا الأمر المستحدث، وبالتالي لابد على الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ووزارة التعليم أن تملأ هذا الفراغ.

تعزيز تماسك الأسرة أمام المتغيرات المعاصرة

وأضاف أن القيادة الرشيدة، أولت الأسرة اهتمامًا خاصًا، وذلك لتعزيز تماسك الأسرة أمام المتغيرات المعاصرة، وتوفير وسائل الدعم لها للقيام بدورها وتمكينها من رعاية أبنائها وتنمية قدراتهم.

تدشين مجلس شؤون الأسرة

وأشار إلى أن تدشين مجلس شؤون الأسرة يأتي تأكيدًا على هذا الدعم والتوجيه ورسالة دعم وعرفانًا لدور الآباء والأمهات ومشاركتهم في تنمية المجتمع والاستثمار في أبناء الوطن وغرس قيم الانتماء في نقوسهم.

الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت

وأكد الراجحي أن مجلس شؤون الأسرة قد عمل مع خبراء الأمم المتحدة من أجل دشن برنامج "الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت"، شاملًا خطة وطنية خمسية لسلامة أطفال المملكة عبر الإنترنت متوائمة مع المعايير الدولية.

إعداد إستراتيجية وطنية شاملة

وأوضح خلال انطلاق "منتدى الأسرة السعودية" في نسخته الـ 6 بالرياض، أنه تم إعداد إستراتيجية وطنية شاملة للأسرة لتحقيق كامل إمكاناتها. 

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