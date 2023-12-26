هل يمكن اكتشاف التوحد في سن مبكر؟

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كشف المجلس الصحي السعودي عن العديد من القرارات التي لها بالغ الأثر على القطاع والنظام الصحي وتلبي الاحتياجات الصحية للمستفيدين، وتحقق العديد من الإنجازات الوطنية. اضافة اعلان





قرارات مهمة لاكتشاف التوحد في سن مبكر:



إجراء خدمات الكشف المبكر (screening) لاضطراب طيف التوحد عند عمر 16 - 30 شهراً



ومن بين هذه القرارات "قرار السياسة الوطنية للمسح الوطني لاضطراب طيف التوحد، الذي يأتي لتنظيم وتشريع الخدمات المقدمة لذوي اضطرابات النمو والسلوك في المملكة، وذلك بالتنسيق مع القطاعات الصحية والجهات ذوات العلاقة".وقال المدير العام للمركز الوطني لاضطرابات النمو الشامل الدكتور أحمد بن محمد أبوعباة، إن هذه السياسة الوطنية تعمل على تنفيذ إجراءات منظمة لاكتشاف اضطراب طيف التوحد في مراكز الرعاية الصحية الأولية في مرحلة مبكرة، وإحالتها إلى العيادات المتخصصة لتأكيد التشخيص وتقديم الدعم الطبي.وأكد أن القرار يلزم القطاعات الصحية التي تقدم خدمات رعاية صحية أولية أو طب أسرة ومجتمع في المملكة، حيث يتم تسجيل جميع الحالات المشخصة بطيف التوحد في السجل الوطني لاضطرابات طيف التوحد التابع للمجلس الصحي السعودي، وذلك حسب التدرج في تطبيق هذه السياسة الوطنية.وأشار إلى أن من مخرجات السياسة التي يعمل عليها المجلس الصحي السعودي؛ إجراء خدمات الكشف المبكر (screening) لاضطراب طيف التوحد عند عمر 16 - 30 شهراً؛ باستخدام Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised: M-CHAT- R.وأضاف أنه يتم أيضا إجراء التقييم الإكلينيكي المكثف والشامل حسب الدليل الوطني للإجراءات الإكلينيكية لتشخيص اضطراب طيف التوحد.يذكر أن السياسة الوطنية للمسح الوطني لاضطراب طيف التوحد تهدف إلى اكتشاف وتشخيص الحالات في سن مبكرة، وتسجيل جميع الحالات المؤكدة في السجل الوطني لاضطرابات طيف التوحد التابع للمجلس الصحي السعودي.