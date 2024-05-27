هل سمعت من قبل عن متلازمة الابنة الكبرى؟.. هذه أهم أعراضها

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انتشر مصطلح متلازمة الابنة الكبرى على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما هو، وما تأثيره، وكيف يمكن التخلص منه؟

تشير "متلازمة الابنة الكبرى" إلى العبء العاطفي الذي تشعر الابنة الكبرى بتحمله داخل الأسرة. وقد يشمل ذلك البحث عن الأشقاء الأصغر سنًا، والمساعدة في أعمال المنزل أكثر من غيرها، وتحمل مسؤوليات تتجاوز عمرها.

لكن في حين أن هذه التجربة تنشأ في مرحلة الطفولة، يبدو أن متلازمة الابنة الكبرى تستمر مدى الحياة.

وعلى الرغم من أنها ليست حالة قابلة للتشخيص، إلا أن الحديث عن تحمل البنات الأكبر سنًا أكثر من نصيبهن العادل من المسؤوليات قد يساعد الأفراد على استكشاف تجاربهم الخاصة وفهمها، وفق مجلة "هابي فل".





أعراض وسلوكيات متلازمة الابنة الكبرى



النضج بمعدل أسرع من المعتاد



إرهاق الابنة الكبرى



قد تشمل الأعراض والسلوكيات ما يلي:تولي الأدوار القيادية تلقائيًا.وضع احتياجات الآخرين فوق احتياجاتها باستمرار.الشعور بالمسؤولية تجاه مشاعر الآخرين وأفعالهم.عادة اتخاذ القرارات لصالح الآخرين.الكمالية.صعوبة الحصول على الراحة.التردد في قول "لا".الشعور كما لو كانت بحاجة إلى أن تكون قدوة للسلوكيات الجيدة.مستويات عالية من التوتر والقلق والإرهاق.وقد أثرت هذه التجربة على وتر حساس لدى الكثيرين عندما انفجرت على الإنترنت، لكن بحثًا أجراه فريق بحث بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، نُشر في مجلة "علم الغدد الصماء العصبية" أظهر أن البنات الأكبر سنًا، في الواقع، يملن إلى النضج بمعدل أسرع من المعتاد – مما يوفر أساسًا بيولوجيًا لهذه الظاهرة.وفي الدراسة التي استمرت 15 عامًا، توصل الباحثون إلى أن الأنماط المبكرة من البلوغ الكظري (العلامات الأولى للبلوغ مثل نمو شعر الجسم وحب الشباب والنضج المعرفي) حدثت عند البنات البكر.ووجد الباحثون علاقة بين هذا تأثير ذلك على البنات وأمهاتهن اللاتي تعرضن لمستويات عالية من الإجهاد قبل الولادة- ولم يتم ملاحظة نفس الشيء عند الأولاد البكر أو البنات الذين لم يكونوا أبكارًا.وأوضحت عالمة الأنثروبولوجيا بجامعة كاليفورنيا، مولي فوكس، التي قادت الدراسة، أن النضوج المبكر للابنة الكبرى قد يمكّنها من مساعدة والدتها في تربية أشقائها الآخرين بنجاح.يمكن أن يكون لهذه الظاهرة تأثير حقيقي. قد تتحمل البنات مسؤوليات تتجاوز ما هو مناسب لأعمارهن، والتي يمكن وضعها قبل احتياجاتهن العاطفية الأخرى.والتعود على عادات القيام بجزء كبير من الأعمال المنزلية يمكن أن يصبح مرهقًا - وقد يشعرن أنه على الرغم من استنفادهن، فإنهن مسؤولات عن ضمان أن الجميع بخير.كما أن من تعاني من متلازمة الابنة الكبرى قد يعانين أيضًا من السعي إلى الكمال، اعتقادًا منهن أنهن يجب أن يكون دائمًا قدوة مسؤولة.وقد يواجهن أيضًا صعوبات حول الإفراط في الأداء، خاصة في العلاقات - وهو مصطلح يشير إلى عندما يتحمل الفرد مسؤولية الآخرين - مثل الشركاء والأصدقاء والعائلة والزملاء وحتى الغرباء.من الناحية العملية، قد يبدو هذا بمثابة تذكير الآخرين بالمهام التي يحتاجون إلى إكمالها، وأن تكون دائمًا الشخص الذي يضع الخطط لمجموعة، ويتخذ القرارات بانتظام للآخرين، ويكبح المعتقدات الخاصة من أجل السيطر على رد فعل شخص آخر.ومع كل هذا العبء العقلي إلى جانب الأعباء العملية التي قد تتحملها الابنة الكبرى، يمكن أن يسيطر القلق والتوتر والإرهاق.