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نصائح مهمة للأم بشأن الاستعداد للولادة في الشتاء

فوائد الختان - طفل رضيع
أرشيفية
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يثير موعد الولادة في الشتاء بعضا من القلق لدى الأم، لكن هناك نصائح متعلقة باستعدادات الولادة ما يجعل الأمر أكثر سهولة على الأم وإزالة للقلق من معوقات الشتاء.اضافة اعلان

موقع "ويب طب" ذكر أبرز النصائح المتعلقة بالولادة في الشتاء الخاصة بالأم ومنها:

استعداد الأم للولادة في الشتاء:


1-رتبي حقيبتك المستشفى في بداية الأسبوع 36.
2- تجنبي إقامة زيارات بعد الولادة في الأيام الماطرة أو أيام البرد القارص.
3- احرصي من إصابتك بنزلات برد التي تؤثر عليك خاصة بعد الولادة وأثناء الرضاعة الطبيعية.

4- تناولي طعام صحي لأنه عادة ما يكثر الأشخاص من تناول الطعام لتواجدهم لفترة طويلة في البيت، لذلك عليك أن تحرصي على ضبط شهيتك والانتباه لوزنك.

5- ابقي طفلك دافئا في سرير بجانبك وفي غرفتك أول شهرين بعد الولادة في الشتاء.

6- احرصي على جلب كل ما تحتاجين في مدونة قمت بتجهيزها قبل الولادة، خاصة الحفاضات ومناديل مبللة وفوط صحية، وهذه أيضًا احتياطات يجب أخذها بعين الاعتبار في أيام الثلوج وتراكمها في الطرقات.

6- قومي بتدوين رقم هاتف المستشفى أو الطبيب للتواصل في أي حالة طارئة قد تحدث أو في حالة الاستشارة الطبية.

7- قومي بتدفئة جسمك وجسم طفلك في الشتاء حيث أن الولادة والرضاعة ترفع من درجة حرارة جسم الأم.
8- تحملي البقاء في المنزل إذ أن معظم الناس والأصدقاء في فصل الشتاء تقل نشاطاتهم وحفلاتهم وهذا من حسن حظك.

9- تطعيم الحامل ضد الإنفلونزا قبل الولادة في الشتاء

المعلومات حول تطعيم الإنفلونزا للحامل:


1-تستطيعين أخذ الجرعة بعد الولادة أيضًا وأثناء الرضاعة الطبيعية دون آثار جانبية.

2- يعطى التطعيم من بداية شهر أيلول إلى شهر شباط في السنة.

3- تعطى الجرعة من قبل الممرضة عند زيارتك لعيادة الأمومة.

4- يجب الحرص على أخذ الجرعة حتى لو كنتِ قد أخذتها السنة الماضية لأن فيروسات الإنفلونزا تتغير خصائصها كل سنة.
5- لا تحتوي الجرعة على فيروسات حية لذلك فهي لا تسبب الإنفلونزا.

6- يمكن أن تشعري بسخونة حول منطقة الجرعة أو حكة بعد أخذ الجرعة وسرعان ما تختفي.

7- يجب عليك زيارة طبيبك ليصف لك أدوية تخفف من الأعراض إذا كنت تعاني من الإنفلونزا قبل أخذك الجرعة.

8- لا تشكل جرعة الإنفلونزا خطرًا عليك وعلى الجنين بل بالعكس تحميكما من الإنفلونزا.

9- تستطيعين أخذ الجرعة بأي فترة أثناء الحمل أو حتى مع اقتراب موعد الولادة.

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