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نصائح مهمة للأمهات.. عليك القيام بهذه الأمور فورًا عند ارتفاع حرارة طفلك

حرارة الطفل
ارتفاع حرارة الطفل يتطلب تدخلاً سريعًا
أ أ
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تبلغ درجة حرارة الجسم الطبيعية حوالي 37 درجة مئوية، ومع ذلك فقد تختلف حسب توقيت اليوم وسن الطفل. 
وإذا كانت درجة حرارة جسم طفلك أعلى من 37.5 حال قياسها عن طريق الفم، أو 38 درجة مئوية حال قياسها عن طريق الشرج، فعندئذ يعد طفلك مصاب بالحمى. اضافة اعلان

3 أمور للتعامل عند ارتفاع حرارة الطفل

وفي هذا الإطار، نصحت وزارة الصحة بخفض درجة حرارة الطفل باتباع الآتي:
-تناول خافض حرارة مثل دواء باراسيتامول بجرعة مناسبة للحالة الصحية.
-الاستحمام بماء فاتر وليس باردًا، واستخدام كمادات معتدلة الحرارة وينبغي أن لا تكون كمادات ثلج أو باردة جدًا.
-الإكثار من شرب السوائل الدافئة الخالية من الكافيين.
وأوصى حساب "الصحة_937" التابع للوزارة في منصة "إكس" بأنه لمعرفة تفاصيل الحالة وتقديم الاستشارة والإفادة بشكل كاف يرجى التواصل معنا عبر الرقم المجاني ٩٣٧ - استشارات طبية.


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