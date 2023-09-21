نصائح مهمة للأمهات.. عليك القيام بهذه الأمور فورًا عند ارتفاع حرارة طفلك

أ أ

تبلغ درجة حرارة الجسم الطبيعية حوالي 37 درجة مئوية، ومع ذلك فقد تختلف حسب توقيت اليوم وسن الطفل.

وإذا كانت درجة حرارة جسم طفلك أعلى من 37.5 حال قياسها عن طريق الفم، أو 38 درجة مئوية حال قياسها عن طريق الشرج، فعندئذ يعد طفلك مصاب بالحمى. اضافة اعلان





3 أمور للتعامل عند ارتفاع حرارة الطفل



صباحك صحة

لخفض درجة الحرارة ينصح باتباع الآتي:

-تناول خافض حرارة مثل دواء باراسيتامول بجرعة مناسبة للحالة الصحية

-الاستحمام بماء فاتروليس بارد واستخدام كمادات معتدلة الحرارة وينبغي أن لا تكون كمادات ثلج أو باردة جداً

-الإكثار من شرب السوائل الدافئة الخالية من الكافيين

1- — الصحة_937 (@SaudiMOH937) September 21, 2023

وفي هذا الإطار، نصحت وزارة الصحة بخفض درجة حرارة الطفل باتباع الآتي:-تناول خافض حرارة مثل دواء باراسيتامول بجرعة مناسبة للحالة الصحية.-الاستحمام بماء فاتر وليس باردًا، واستخدام كمادات معتدلة الحرارة وينبغي أن لا تكون كمادات ثلج أو باردة جدًا.-الإكثار من شرب السوائل الدافئة الخالية من الكافيين.وأوصى حساب "الصحة_937" التابع للوزارة في منصة "إكس" بأنه لمعرفة تفاصيل الحالة وتقديم الاستشارة والإفادة بشكل كاف يرجى التواصل معنا عبر الرقم المجاني ٩٣٧ - استشارات طبية.