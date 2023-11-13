نصائح لحماية الطفل من نزلات البرد في الشتاء

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ينصح الأطباء، بأهمية الحرص لوقاية الأطفال من مشاكل البرد والأنفلونزا في الشتاء بسبب ضعف المناعة نسبيا لدى الأطفال الصغار مقارنة بالكبار.



تناول الطعام الصحي اضافة اعلان



وينصح الأطباء بأهمية تناول الطعام الصحي والتغذية السليمة المتوازنة، من خلال نظام غذائى متوازن يضم الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتين والعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، مضيفاً أنه من الضرورى تناول وجبة إفطار صحية متوازنة قبل الذهاب للمدرسة.



كما يجب التركيز على الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل: البرتقال والليمون والفلفل الرومى وكذلك الأطعمة الغنية بالزنك الذى يعزز المناعة مثل: اللحوم والدواجن، والحليب، ومنتجات الحبوب الكاملة.



الحصول على التطعيمات



كما يُنصح بأهمية حصول الأطفال على التطعيمات اللازمة وتشمل تطعيم الأنفلونزا للوقاية من الأنفلونزا الموسمية، وعلى الرغم من أن اللقاحات لا توفر حماية كاملة إلا إنها تقلل فرص الإصابة بالمضاعفات.



كما يؤكد الأطباء، على أهمية توعية الطفل بضرورة تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس لمنع انتشار الفيروسات، مع تعليمه العطس في منديل ورقى والتخلص منه أو في الجزء الداخلي من المرفق.



