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نجاح مذهل لأول عملية زرع "قلب جزئي" في العالم

رزاعة قلب
جراحة قلب - أرشيفية
أ أ
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في نتيجة لامثيل لها بين البشر، سجلت أول عملية زرع قلب جزئي لطفل نتائج مذهلة، مع نمو الأنسجة المزروعة معه، مما قد يجنبه الخضوع لعمليات جراحية متكررة في القلب.اضافة اعلان

تفاصيل عملية الزرع التاريخية

وتعود الجراحة التاريخية إلى عام 2022، عندما قام الجراحون بخياطة صمامات القلب والأوعية المأخوذة من طفل متبرع في قلب متلقي عملية زرع الأعضاء أوين مونرو، عندما كان عمره 18 يومًا فقط.
وهذه التقنية المتمثلة في إنقاذ أنسجة القلب الأصلية واستخدام أنسجة المتبرع الحي فقط لاستبدال الأجزاء المعيبة، لم يتم تجربتها على البشر من قبل، كما أفاد موقع "روسيا اليوم". 
وكان الجراح الرئيسي، جوزيف توريك من جامعة دارك، قد أجرى العملية في السابق على خمسة خنازير فقط.

نمو قلب الطفل 

وبعد مرور أكثر من عام، نما قلب الطفل أوين من حجم الفراولة إلى حجم المشمش، ونمت معه الأنسجة المانحة.
وأفاد الباحثون أن وظيفة قلب أوين "ممتازة"، وهو يحقق معالم النمو لطفل عادي يبلغ من العمر عاما واحدًا، مثل اللعب والزحف والوقوف، وفق النتائج التي نشرت في دورية "جاما" الطبية.
ووافق والدا الطفل، نيك وتايلر مونرو، على إجراء الجراحة بعد أن علما أن ابنهما يعاني من عيب خطير في القلب يُعرف باسم الجذع الشرياني، حيث تفشل القناة الخارجة من القلب في الانفصال أثناء النمو، ما يؤدي إلى دمج وعائين دمويين رئيسيين بطريقة يحرم الطفل من الأكسجين.

عملية زرع قلب كاملة

وعادة، يتم إجراء عملية زرع قلب كاملة للرضع المصابين بالجذع الشرياني، أو يتم علاجهم باستخدام الأنسجة المجمدة من قلوب الجثث.
وستنمو القلوب المزروعة في الرضع مع الطفل، لكنها غالبا ما تصبح مختلة وظيفيًا بمرور الوقت. ونتيجة لذلك، فإن حوالي نصف الأطفال الذين يخضعون لعملية زرع قلب سيموتون بحلول سن العشرين.
ولمنع رفض الجهاز المناعي للقلوب المزروعة، يتم إعطاء المتلقين أدوية تثبط جهاز المناعة، ما يمنع الجسم من محاربة ليس فقط أنسجة القلب، بل السرطان والالتهابات أيضًا.
ويميل الجسم إلى رفض عضلة قلب المتبرع، وليس الصمامات والأوعية. ونظرا لأن الطفل أوين لم يخضع إلا لعملية زرع جزئي للأوعية الدموية والصمامات، فهو يحتاج فقط إلى نصف جرعة من أحد هذه الأدوية المثبطة للمناعة.

عملية جراحية كل بضع سنوات لمرضى الجذع الشرياني

ويحتاج الرضع الذين يتم علاجهم من الجذع الشرياني باستخدام أنسجة الجثث المجمدة إلى إجراء عملية جراحية كل بضع سنوات. ونتيجة لهذه العمليات الجراحية المحفوفة بالمخاطر، فإن هذا العلاج يحمل خطر الوفاة بنسبة 50%.
لكن لحسن الحظ، فإن قلب أوين يضخ الدم الآن بشكل طبيعي ومن المتوقع أن يستمر مدى الحياة، حسبما أفاد الباحثون.


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