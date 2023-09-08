من سنن الفطرة.. 5 فوائد صحية لختان الطفل

أ أ

الختان هو من سنن الفطرة لما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة – رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط". اضافة اعلان

ويتم ذلك من خلال قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر، حيث يولد الطفل الذكر بغطاء من الجلد يدعى القلفة (الحشفة)، ويغطي رأس القضيب، والختان هو إزالة القلفة عن طريق الجراحة.

وقد أثبتت الدراسات العلمية وجود فوائد صحية للختان، وهو ما أشارت إليه وزارة الصحة.



فوائد الختان:



عملية الختان:



وقت الإجراء:



إرشادات للوالدين:



متى تجب رؤية الطبيب؟



يُسهل من عملية غسل القضيب.تقليل خطر الإصابة بالتهابات الجهاز البولي.تقليل خطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًّا.الحد من مشاكل القضيب (مثل: الالتهاب، أو العدوى).تقليل خطر الإصابة بسرطان القضيب.متى يكون وقت الختان؟يتم عادة إجراؤه خلال يوم إلى 10 أيام من الولادة.يستلقي الطفل على ظهره مع تنظيف القضيب والمنطقة المحيطة به.وضعه المخدر على القضيب (تخدير موضعي).ربط مشبك أو حلقة بلاستيكية بالقضيب.إزالة الجلد (القلفة) الذي يغطي طرف القضيب ثم يغطى بمرهم.يُلف القضيب بالشاش ويكون بشكل فضفاض.يستغرق الإجراء في العموم 10 دقائق.التئام قضيب الطفل المختون:يستغرق عادة من 7 إلى 10 أيام حتى يلتئم.الحفاظ على المنطقة نظيفة وجافة قدر الإمكان، وتنظفها بلطف بالماء الدافئ.تجنب الضغط على القضيب عند حمل الطفل.من الطبيعي ملاحظة قشرة صفراء على طرف القضيب.الحرص على تغيير حفاض الطفل بشكل متكرر والتأكد من تثبيتها بشكل فضفاض.يمكن وضع الفازلين حول طرف القضيب؛ لمنع الالتصاق بالحفاض.عدم استخدام مناديل الأطفال على القضيب حتى يلتئم.تجنب إزالة الحلقة الموجودة على القضيب، وتركها لتسقط من تلقاء نفسها.قد يصف الطبيب بتطبيق مرهم مضاد حيوي أو الفازلين على طرف القضيب مع تغيير كل حفاضة حتى تسقط الحلقة.يمكن غسل القضيب بالماء والصابون بمجرد التئامه.عدم خروج البول من الطفل خلال 12 ساعة من الختان.ملاحظة رائحة كريهة من طرف القضيب، أو نزيف مستمر.عدم سقوط الحلقة البلاستيكية بعد أسبوعين من الختان.