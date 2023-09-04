من الاستماع له إلى اللعب معه.. 11 طريقة بسيطة لإظهار حبك لطفلك

أ أ



يحتاج الأطفال إلى الشعور بالحب، إلا أنه في بعض الأحيان يكون من الصعب على الآباء معرفة ما إذا كانوا يظهرون ما يكفي من الحب لأبنائهم، أو يترجمون مشاعرهم نحوهم بطريقة صحيحة.

وتقول إيمي مورين، المعالجة النفسية: "يؤكد لهم الحب والأمان أنهم لايحتاجون إلى القلق بشأن المشكلات المتعلقة بالبالغين ويمنحهم الحرية في أن يكونوا مجرد أطفال. عندما يشعر الأطفال بالأمان والحب، يكون لديهم الحرية في التركيز على أشياء أخرى، مثل التعلم والإبداع".





استمع لابنك



اللعب معًا



قم بعناق طفلك



اثنِ عليه



الأشياء الروتينية



أشرك طفلك في القرارات العائلية



تنظيم أوقات الطفل



اظهر الاهتمام لجميع أطفالك بقدر متساوِ



ديناميكيات الأسرة



الأشياء المادية لا تعادل الحب



ادعم طفلك حتى لو ارتكب خطأ



يريد طفلك أن يشعر بأنه مهم بالنسبة لك. لذا عليك أن تنصت جيدًا له، وأن تستمتع لما يقوله وما يطرحه من أفكار، وفق ما أورد موقع (www.parents.com).تنصح مورين: "اترك الأجهزة الإلكترونية وأظهر اهتمامًا حقيقيًا بما يقوله أطفالك. تحدث معهم، واسأل عن آرائهم حول مواضيع مختلفة من العالم الحقيقي، وأظهر أن أفكارهم تهمك".ابحث عن طرق لقضاء وقت ممتع معًا. تنصح مورين، الآباء باللعب مع أبنائهم، وأن ينخرطوا معهم في أنشطتهم، قائلة: "هذه هي أفضل طريقة للتواصل مع الأطفال وإظهار أنك تقدرهم بما يكفي لتوفير الوقت لقضائه معًا".قول عبارة: "أنا أحبك" لطفلك أمر مهم للغاية، ولكن لا تقلل من أهمية قوة التلامس الجسدي في تعزيز رابطة المحبة بينك وبين أطفالك.يقول بيج سادي، المعالج النفسي ومدرب الرعاية الذاتية: "خاصة بالنسبة للمراهقين، الذين لم يعودوا يركضون لطلب ذلك، فإنهم ما زالوا بحاجة إلى الطمأنينة الجسدية - مثل البالغين. ابذل الجهد لاحتضانهم كل يوم قدر الإمكان".تنصح مورين، الآباء بالثناء على أطفالهم، وقول أشياء لطيفة عنهم أمام الآخرين. "سوف يشعرون بالحب عندما تفعل أشياء صغيرة إضافية لهم أو عندما تقول أشياء لطيفة عنهم".لا يجب أن تكون هذه الطقوس معقدة أو باهظة الثمن. السلعة التي تقدمها لطفلك هي وقتك.يقول سادي: "ربما يكون ذلك عبارة عن قول أو روتين ممتع قبل النوم، أو إعداد الكيك المفضل لديهم معًا في أيام العطلة. مهما كان الأمر، افعله بشكل روتيني واجعله فريدًا ومميزًا لكل طفل".إن مطالبة الأطفال بإبداء آرائهم سواء أكان الأمر يتعلق بمكان تناول وجبة العشاء أو شيء أكبر مثل ما يفكرون فيه بشأن الانتقال إلى مكان آخر، هو اعتراف بأن ما يجب أن يقولوه مهم وأنك تقدر رأيهم.يقول سادي: "إن معرفة أن لهم رأيًا أيضًا يزيد من شعورهم بالانتماء والأمان".ينصح فران والفيش، طبيب نفسي، قائلاً: "حافظ على مواعيد نوم الطفل، وأوقات وجباته، ووقت استيقاظه، وجدول الواجبات المنزلية، والأنشطة اللامنهجية. كلما كانت حياة طفلك وروتينه أكثر استقرارًا، كلما شعر بالأمان والحب، وقل القلق الذي سيعاني منه".إذا كان لديك طفلان أو أكثر، فإن جعل كل منهم يشعر بالحب والأمان والأهمية يتطلب المزيد من التخطيط والتفكير، ويجب عليك ألا تقارن بينهم وادعم مواهبهم وهواياتهم.اقضِ وقتًا بمفردك مع كل طفل. يقول الدكتور والفيش إن كل طفل يريد ويحتاج إلى أن يشعر بأهميته وأن يكون في مقدمة اهتمامات والديه.اقضِ ما لا يقل عن 10 إلى 15 دقيقة كل يوم في تقديم الاهتمام الفردي أثناء القيام بنشاط يحبه طفلك. هذا وقت آخر يقول الخبراء لإنه يجب عليك إغلاق هاتفك وإيلاء الاهتمام الكامل لطفلك خلاله.قد لا تدرك أن ديناميكيات الأسرة تؤثر على طفلك، ولكن البيئة يمكن أن تلعب دورًا في جعله يشعر بالحب نحوك.فالأطفال يتعلمون الكثير عن العلاقات من خلال متابعة تفاعل والديهم. تقول مورين: "إن الآباء الذين يظهرون المودة والحب لبعضهم البعض يعلمون الأطفال كيفية التعامل مع أفراد الأسرة. من المهم أن تكون قدوة جيدة لأن طفلك يراقب كل ما تفعله".الأطفال يفضلون حضورك بدلاً من هداياك. لذا تحث مورين الآباء على العودة إلى طفولتهم والتفكير في أكثر الأشياء التي يتذكرونها.تقول مورين: "من المحتمل أن تتذكر القيام بأنشطة ممتعة مع والديك. "وربما لا تتذكر ما حصلت عليه في (يوم ميلادك) عندما كان عمرك 10 سنوات. ومع وضع ذلك في الاعتبار، من المهم التفكير في دروس الحياة التي تريد أن يتعلمها أطفالك ونوع الذكريات التي تريد خلقها معهم".يحتاج الأطفال إلى معرفة أنهم محبوبون حتى لو ارتكبوا خطأً.تقول لورا جيراك، دكتوراه في علم نفس الأطفال في مستشفى أكرون للأطفال: "كن داعمًا لهم. عبر عن أنك فخور بهم لتحملهم المسؤولية ثم استخدمها كفرصة للتعلم للمستقبل".تقترح جيراك على الآباء مناقشة الموقف وطرح الأسئلة التالية: ماذا تعلمت؟ وما إذا كنت ستفعل الأمر بشكل مختلف في المرة القادمة؟تقول جيراك: "هذا يعطيهم رسالة مفادها أنهم لن يكونوا مثاليين دائمًا، لا أحد كذلك، ولكن لديك الإيمان بأنهم سيكتشفون الأمر وأنهم مؤهلون لإدارة هذا الأمر. وفي الوقت نفسه، أنت تقوم أيضًا ببناء ثقتهم لأنك تساعدهم على إيجاد طرق لإصلاح أخطائهم بدلاً من التدخل نيابةً عنهم".