من الأكثر تنمرًا الفتيات أم الشباب؟.. متخصص يجيب

يعرّف التنمر على أنه سلوك عدواني متكرر يهدف للإضرار بشخص آخر عمدًا، جسديًا أو نفسيًا.
يمكن أن تتضمن التصرفات التي تعد تنمرًا التنابز بالألقاب، أو الإساءات اللفظية أو المكتوبة، أو الاستبعاد من النشاطات، أو من المناسبات الاجتماعية، أو الإساءة الجسدية، أو الإكراه.
وفقًا للمتخصص في الإرشاد النفسي والتربوي، عمر العُمري، فإن التنمر أكثر ممارسة بين الشباب مقارنة بالفتيات.
من الأكثر تنمرا الفتيات أم الشباب؟..— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 19, 2024
عمر العُمري (متخصص في الإرشاد النفسي والتربوي) يرد@jalmuayqil@3OMRAL3MRI#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/p4ml0Zh6JL
التنمر اللفظي والجسدي
وأوضح العُمري، أن التنمر اللفظي أكثر بين الطلاب في الابتدائية والمتوسط، وكذا بين الفتيات، بينما ينتشر التنمر الجسدي بصورة أكبر في مرحلة الثانوية.
ووصف التنمر الجسدي، بأنه "عملية استقواء"، مفسرًا ذلك بأنه عندما يدخل الطفل مرحلة المراهقة يحدث نمو سريع في معدل الكتلة الجسمية، مما يؤدي إلى التنمر الجسدي.
عمر العُمري (متخصص في الإرشاد النفسي والتربوي): التنمر اللفظي أكثر بين الطلاب في الابتدائية والمتوسط، والجسدي في الثانوية@jalmuayqil@3OMRAL3MRI#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/h5klxOncbN— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 19, 2024
زيادة معدلات التخلص من الحياة بين الطلابواستشهد العُمري بدراسة صادرة عن مكتب الأبحاث الوطنية بالولايات المتحدة، ترصد زيادة في معدلات التخلص من الحياة بين الطلاب من 12 إلى 18%. ما يؤكد أن البيئة المدرسية مليئة بالتنمر
وقال إن الدراسة ترصد انخفاض معدلات التخلص من الحياة أثناء الدراسة عن بعد، وعندما عادت في عام 2022 ارتفعت إلى النسبة السابقة، الأمر الذي وصفه بالشيء المؤلم.
عمر العُمري (متخصص في الإرشاد النفسي والتربوي): الدراسة الحضورية عالميا زادت من معدلات الانتحار بين الطلاب من 12 إلى 18 % ما يؤكد أن البيئة المدرسية مليئة بالتنمر@jalmuayqil@3OMRAL3MRI#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/WMX0fu4pAi— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 19, 2024