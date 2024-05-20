الإثنين، 12 ذو القعدة 1445 ، 20 مايو 2024

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من الأكثر تنمرًا الفتيات أم الشباب؟.. متخصص يجيب

التنمر
أرشيفية
أ أ
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يعرّف التنمر على أنه سلوك عدواني متكرر يهدف للإضرار بشخص آخر عمدًا، جسديًا أو نفسيًا. 
يمكن أن تتضمن التصرفات التي تعد تنمرًا التنابز بالألقاب، أو الإساءات اللفظية أو المكتوبة، أو الاستبعاد من النشاطات، أو من المناسبات الاجتماعية، أو الإساءة الجسدية، أو الإكراه. اضافة اعلان
وفقًا للمتخصص في الإرشاد النفسي والتربوي، عمر العُمري، فإن التنمر أكثر ممارسة بين الشباب مقارنة بالفتيات. 


التنمر اللفظي والجسدي


وأوضح العُمري، أن التنمر اللفظي أكثر بين الطلاب في الابتدائية والمتوسط، وكذا بين الفتيات، بينما ينتشر التنمر الجسدي بصورة أكبر في مرحلة الثانوية.
ووصف التنمر الجسدي، بأنه "عملية استقواء"، مفسرًا ذلك بأنه عندما يدخل الطفل مرحلة المراهقة يحدث نمو سريع في معدل الكتلة الجسمية، مما يؤدي إلى التنمر الجسدي.

زيادة معدلات التخلص من الحياة بين الطلاب

واستشهد العُمري بدراسة صادرة عن مكتب الأبحاث الوطنية بالولايات المتحدة، ترصد زيادة في معدلات التخلص من الحياة بين الطلاب من 12 إلى 18%. ما يؤكد أن البيئة المدرسية مليئة بالتنمر
وقال إن الدراسة ترصد انخفاض معدلات التخلص من الحياة أثناء الدراسة عن بعد، وعندما عادت في عام 2022 ارتفعت إلى النسبة السابقة، الأمر الذي وصفه بالشيء المؤلم.


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