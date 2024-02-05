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منها التقلبات المزاجية.. 4 علامات تدل على سوء تغذية طفلِك

امتناع الأطفال عن الطعام
امتناع الأطفال عن الطعام
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من الضروري أن تولي الأمهات اهتمامًا كبيرًا بتقديم الأطعمة والمشروبات الصحية لأطفالهن في جميع الوجبات اليومية، لأن سوء التغذية له تأثيرات سلبية على صحتهم.اضافة اعلان

علامات سوء التغذية عند الأطفال

وهناك علامات يمكن للأمهات الاستدلال منها على سوء تغذية الأطفال، وفقًا لموقع "الكونسلتو" نقلاً عن موقع "Health".ومن أهمها:

1 - اضطراب النمو

إذا لاحظت الأم أن طفلها يعاني من اضطراب في النمو، مثل عدم زيادة الوزن، فهذا دليل على عدم تناول ما يكفي السعرات الحرارية أو الحصول على العناصر الغذائية الأساسية.

2- الإصابة ببعض المشكلات

هناك مشكلات صحية إذا أصيب بها الطفل، فهذا مؤشر على اتباعه نظام غذائي غير صحي، مثل السمنة والنحافة والأنيميا وضعف التحصيل الدراسي.

3- عادات غذائية خاطئة

عادةً ما يرتكب الأطفال الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غير صحيًا مجموعة من العادات الغذائية الخاطئة، مثل الإفراط في الطعام وتناول المأكولات الضارة، كالحلويات والوجبات السريعة.

4- التقلبات المزاجية

لا تؤثر التغذية غير السليمة سلبًا على الأطفال من الناحية العضوية فقط، بل تضر أيضًا بصحتهم النفسية، حيث تجعلهم يعانون من تقلبات مزاجية، قد تتطور إلى الإصابة بالاكتئاب أو القلق.

نصائح لتحسين تغذية الأطفال

- إدراج الأطعمة الصحية، مثل الخضراوات، في النظام الغذائي اليومي للأطفال.
- تقديم الأطعمة للأطفال بطريقة جذابة، تدفعهم لتناولها.
- عدم إجبار الأطفال على تناول الطعام.
- عدم الاستجابة لرغبة الأطفال في تناول الأطعمة غير الصحية، والبحث معهم عن بدائل مناسبة، مثل استبدال الحلويات بالفواكه الطازجة.

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