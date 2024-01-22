مفاجأة حول أقصى عمر للطفل ليتقاسم سريرًا واحدًا مع والديه!

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كشف الخبير الصحي، الهندي ميكي ميهتا، عن العمر الدقيق الذي يجب أن يتوقف فيه الطفل عن النوم مع والديه.





البقاء في غرفة واحدة حتى 7 سنوات اضافة اعلان



العقل الباطن للطفل



نوم الطفل مع والديه



وانتقد ميهتا، في مقطع فيديو على تطبيق "إنستجرام"، الممارسة الغربية المتمثلة في وضع طفل داخل غرفة نومه الخاصة في سن الثانية أو الثالثة، مقترحًا بقاءه حتى سبع سنوات.وبرر ذلك بأن "الخلايا العصبية المرآتية لديهم (الأطفال) وهم حساسون للغاية"، "حيث "يتعلمون كل شيء دون وعي، عندما يكون الطفل نائمًا"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".وتنشط الخلايا العصبية المرآتية في الدماغ عندما نرى الأشخاص يقومون بأفعال، وأيضًا عندما نقوم بتلك الأفعال. وتعتبر هذه الخلايا ضرورية لكيفية تعلم المهارات وكيفية التفاعل مع الناس.وعلى الرغم من أنه من المعروف أنه أثناء النوم يتم معالجة الذكريات وترسيخها، إلا أنه لا يوجد دليل على أن الخلايا العصبية المرآتية تتعلم لاشعوريًا أثناء النوم، كما ادعى الخبير الصحي.ومضى ميهتا ليوضح أن العقل الباطن للطفل يغرق في السلبية أثناء نومه، بينما النوم مع أحد الوالدين سيساعد في الحماية من ذلك.وقال: "يحلم (الطفل) بالخوف والرهاب؛ لأن عقله الباطن رقيق، ويلتقط كل إشارة.وعلقت الدكتورة منى أمين، طبيبة الأطفال على "إنستجرام"، قائلة: "يا إلهي، لم أسمع قط هذا القدر من البكالوريوس في مقطع واحد من رجل".وتابعت: "إنه يلمح إلى أن الأطفال يتبللون في الفراش بسبب الصدمة والخوف والانفصال، وهذا ليس هو الحال".وأشارت إلى أن "التبول في الفراش أمر شائع لدى العديد من الأطفال بسبب عدم نضج المثانة وليس بسبب القلق".وبينت أنه "لا يحتاج الأطفال إلى النوم بجانب أمهم لمدة سبع سنوات ليشعروا بالارتباط. النوم المستقل أمر ممكن ونموذجي من ناحية النمو ويمكن أن يعني في الواقع نومًا أفضل للطفل والوالدين".من ناحية أخرى، وافقت أمريتا ساراف، مستشارة نوم الأطفال، على رأي ميهتا بشأن النوم المشترك.وكتبت: "انظر إلى أن النوم المشترك دائمًا أكثر صحة (و) أفضل (وأنا) لا أخجل أي شخص لا ينام مع أطفاله (لأننا) جميعًا نفعل ما يناسبنا". (أنا) أقول فقط أن ما يقوله ميكي صحيح".وأوضحت: "حدسيًا وعلميًا، إذا كان الطفل يعاني من اضطراب في النوم، فلن يحصل على نوم مريح. وهذا يمكن أن يؤدي إلى جميع أنواع المشاكل التنموية والسلوكية. لكن لا يوجد دليل علمي يربط بين اضطرابات النوم لدى الأطفال والسفر النجمي".وأظهرت دراسة أجريت عام 2019 بالفعل أن الأشخاص الذين ينامون معًا قاموا بمزامنة إيقاعات القلب لفترات طويلة.ولكن لا يوجد دليل على أن هذا ضروري لنمو الطفولة المبكرة، ولا أن الأطفال لديهم بشكل طبيعي ضربات قلب غير منتظمة تحتاج إلى تصحيح.وبالنسبة للأطفال الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب - ضربات قلب غير منتظمة يمكن أن تكون علامات لحالات طبية - لا ينصح الأطباء بمجرد الاستماع إلى نبضات قلب أحد الوالدين لتصحيحها.