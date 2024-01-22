الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مفاجأة حول أقصى عمر للطفل ليتقاسم سريرًا واحدًا مع والديه!

النوم-السهر
الخبير يقترح بقاء الطفل في سرير والديه حتى 7 سنوات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف الخبير الصحي، الهندي ميكي ميهتا، عن العمر الدقيق الذي يجب أن يتوقف فيه الطفل عن النوم مع والديه.

البقاء في غرفة واحدة حتى 7 سنواتاضافة اعلان

وانتقد ميهتا، في مقطع فيديو على تطبيق "إنستجرام"، الممارسة الغربية المتمثلة في وضع طفل داخل غرفة نومه الخاصة في سن الثانية أو الثالثة، مقترحًا بقاءه حتى سبع سنوات. 
وبرر ذلك بأن "الخلايا العصبية المرآتية لديهم (الأطفال) وهم حساسون للغاية"، "حيث "يتعلمون كل شيء دون وعي، عندما يكون الطفل نائمًا"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".
وتنشط الخلايا العصبية المرآتية في الدماغ عندما نرى الأشخاص يقومون بأفعال، وأيضًا عندما نقوم بتلك الأفعال. وتعتبر هذه الخلايا ضرورية لكيفية تعلم المهارات وكيفية التفاعل مع الناس.
وعلى الرغم من أنه من المعروف أنه أثناء النوم يتم معالجة الذكريات وترسيخها، إلا أنه لا يوجد دليل على أن الخلايا العصبية المرآتية تتعلم لاشعوريًا أثناء النوم، كما ادعى الخبير الصحي. 

العقل الباطن للطفل

ومضى ميهتا ليوضح أن العقل الباطن للطفل يغرق في السلبية أثناء نومه، بينما النوم مع أحد الوالدين سيساعد في الحماية من ذلك. 
وقال: "يحلم (الطفل) بالخوف والرهاب؛ لأن عقله الباطن رقيق، ويلتقط كل إشارة. 
وعلقت الدكتورة منى أمين، طبيبة الأطفال على "إنستجرام"، قائلة: "يا إلهي، لم أسمع قط هذا القدر من البكالوريوس في مقطع واحد من رجل".
وتابعت: "إنه يلمح إلى أن الأطفال يتبللون في الفراش بسبب الصدمة والخوف والانفصال، وهذا ليس هو الحال".
وأشارت إلى أن "التبول في الفراش أمر شائع لدى العديد من الأطفال بسبب عدم نضج المثانة وليس بسبب القلق".
وبينت أنه "لا يحتاج الأطفال إلى النوم بجانب أمهم لمدة سبع سنوات ليشعروا بالارتباط. النوم المستقل أمر ممكن ونموذجي من ناحية النمو ويمكن أن يعني في الواقع نومًا أفضل للطفل والوالدين".

نوم الطفل مع والديه 

من ناحية أخرى، وافقت أمريتا ساراف، مستشارة نوم الأطفال، على رأي ميهتا بشأن النوم المشترك.
وكتبت: "انظر إلى أن النوم المشترك دائمًا أكثر صحة (و) أفضل (وأنا) لا أخجل أي شخص لا ينام مع أطفاله (لأننا) جميعًا نفعل ما يناسبنا". (أنا) أقول فقط أن ما يقوله ميكي صحيح".
وأوضحت: "حدسيًا وعلميًا، إذا كان الطفل يعاني من اضطراب في النوم، فلن يحصل على نوم مريح. وهذا يمكن أن يؤدي إلى جميع أنواع المشاكل التنموية والسلوكية. لكن لا يوجد دليل علمي يربط بين اضطرابات النوم لدى الأطفال والسفر النجمي". 
وأظهرت دراسة أجريت عام 2019 بالفعل أن الأشخاص الذين ينامون معًا قاموا بمزامنة إيقاعات القلب لفترات طويلة. 
ولكن لا يوجد دليل على أن هذا ضروري لنمو الطفولة المبكرة، ولا أن الأطفال لديهم بشكل طبيعي ضربات قلب غير منتظمة تحتاج إلى تصحيح.
وبالنسبة للأطفال الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب - ضربات قلب غير منتظمة يمكن أن تكون علامات لحالات طبية - لا ينصح الأطباء بمجرد الاستماع إلى نبضات قلب أحد الوالدين لتصحيحها.

اقرأ أيضا

مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيّة يطلقُ قناتَه التّعليميّة للأطفال

تحذير لأولياء الأمور.. ألعاب الكمبيوتر تهدد الأطفال بفقدان للسمع

"الصحة النفسية يحذر": احذر هذا الخطر للشائعات

بدعم من عبد الله الراجحي الخيرية.. إطلاق برنامج الممارس المعتمد في الطفولة

الكتابة المعكوسة عند الأطفال وطرق العلاج

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

كيف تتعامل مع الطفل
8:48 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

دراسة تحذر من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.. 7 أضرار خطيرة

مشروبات الطاقة
9:29 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

تحذير: مشروبات الطاقة تزيد من أفكار "التخلص من الحياة" لدى الأطفال والشباب

طعام الرضع1
12:09 م الإثنين، 15 يناير 2024

الكشف عن سر رفض الأطفال تناول الخضراوات!

نزلات البرد لدى الأطفال
4:49 ص الإثنين، 15 يناير 2024

نزلات البرد لدى الأطفال والرضع.. الأعراض والأسباب وطرق الوقاية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

طيران ناس3
2:02 م الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. براتب 9 آلاف ريال.. وظائف لا تشترط الخبرة لحملة الثانوية في طيران ناس

تنزيل
1:03 م الإثنين، 22 يناير 2024

تحذير عاجل من الأرصاد": رياح وأتربة مثارة على الرياض وهذه المناطق لـ 7 مساءً

967
1:01 م الإثنين، 22 يناير 2024

بخبرة وبدون.. وظائف شاغرة بوزارة الطاقة للخريجين بمختلف المجالات

أهم 10
12:39 م الإثنين، 22 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. موعد صرف راتب يناير وعقوبة الموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام الإدارية

التخلص من الإيميلات
3:40 ص الإثنين، 22 يناير 2024

4 خطوات بسيطة للتخلص من مئات الإيميلات غير المرغوب فيها

تعليم مكة
12:04 م الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. "تعليم مكة" تبدأ في ترحيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثالث