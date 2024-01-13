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مع العودة للدراسة.. ما هو السن المناسب الذي يُسمح للطفل باستخدام الجوال؟ (فيديو)

استشاري
الاستشاري الاجتماعي والأسري د. شجاع القحطاني
أ أ
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أوضح الاستشاري الاجتماعي والأسري د. شجاع القحطاني السن المناسب الذي يسمح للطفل باستخدام الجوال.
وقال القحطاني، لبرنامج يا هلا على قناة "روتانا خليجية": "لا يوجد سن محدد، لكن ممكن في سن ثلاث سنوات أو أربع سنوات مثلا، ممن الأب يعطي الجوال للطفل لوقت محدد للعب، ولكن لا يكون له جهاز خاص".اضافة اعلان

الطفل واستخدام الجوال


وتابع "لكن مع دخول المدرسة يمكن للأب أن يشتري آيباد للطفل للتعلم ومتابعة الدروس عليه ومتابعة الدروس".
وأوضح أن الأطفال ليس لديهم فكرة عن الضبط والكنترول والتحكم في الوقت، ولا يستطيع التحكم في عدد الساعات ولا مدد الاستخدام.

دور الوالدين في تربية الطفل

وأضاف القحطاني: "هنا يأتي دور الوالدين مثلا تحديد أوقات للأكل، وتوقيت للمذاكرة وتوقيت للجوال وهكذا، ولكن من الخطأ ترك الطفل مع الجوال بدون ضبط، موضحا أنه من الخطأ ترك الطفل مثلا يأكل ومعه الجوال هذا خطأ".
وواصل القحطاني بقوله: "أثناء تناول الطعام ينبغي للأسرة أن تحكي مع بعضها وتسولف وتتبادل أطراف الحديث وتشارك الطفل الحديث أيضا ولا يكون في جوال".

الأنشطة المفيدة للطفل

وختم القحطاني بقوله: "على الطفل ان يدرك أن الحياة ليست كلها جوال، من أجل صحته النفسية والذهنية والعقلية والجسدية أيضا، بل يجب أن يكون هناك أ نشطة مقصودة كالخروج واللعب في الهواء الطفل والحدائق وغيرها من الأنشطة المفيدة للطفل".

ومن المقرر أن يعود الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة غدا الأحد، في مختلف مناطق المملكة، بعد إجازة مدتها 10 أيام في منتصف الفصل الثاني.

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