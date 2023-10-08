معلومات لا تفوتك.. ما هو العمر المناسب للسماح لطفلك بحمل الهاتف؟

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من الأشياء التي تشغل الآباء والأمهات معرفة السن المناسبة للسماح للطفل بحمل الهاتف، لكن لا يعتمد مدى استعداد الطفل لاستخدام الهاتف على عمره فحسب، بل على مدى نضجه أيضًا. اضافة اعلان

ويعد الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه معرضون بشكل خاص للأشياء المحفزة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب، ومن المرجح أن يكونوا مندفعين وينشرون أشياء لا ينبغي عليهم نشرها.

وتوفر الهواتف الذكية، أدوات الرقابة الأبوية التي تمكن الآباء من تقييد استخدامها، بالإضافة إلى التطبيقات والبرامج التلفزيونية والأفلام ومواقع الإنترنت التي يُسمح للأطفال بالوصول إليها.

ويحتاج الآباء إلى معرفة كلمة المرور الخاصة بأطفالهم، ووضع قواعد واضحة فيما يتعلق باستخدامهم الهواتف، وشرح ما سيحدث إذا اخترقوا هذه القواعد.





العمر المناسب



الضغط على الوالدين



الرقابة الأبوية



الأمر لا يتعلق فقط بالعمر



الهواتف المحمولة وفرط الحركة



إرشادات مهمة



لكن متى يبلغ الأطفال من العمر ما يكفي -ويتحملون المسؤولية بما فيه الكفاية- لامتلاك هواتفهم الخاصة؟ وماذا ينبغي عليهم أن يفعلوا به؟قال ديف أندرسون، دكتوراه، عالم النفس السريري في معهد تشايلد مايند لتغيير حياة الأطفال الذين يعانون من الصحة العقلية واضطرابات التعلم: ""لقد تحول السؤال من متى تحصل على هاتف لطفلك إلى كيف تصنعه بحيث يتماشى تقديم الهاتف مع مرحلة نموه؟".وأضاف: "قد يكون من المفيد لطالب في الصف الرابع أن يكون لديه هاتف للاتصال بك عندما يحتاج إلى اصطحابه أو أثناء نومه، لكن معظم الآباء لا يريدون أن يغوص أطفالهم في أواخر المرحلة الابتدائية أو في أوائل المرحلة الإعدادية في تطبيقات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي".عند التحاق الأطفال بالمدرسة الإعدادية، يضغط الأطفال بشدة للحصول على هاتف، ويشعر الآباء بالقلق من أن طفلهم سيشعر بالعزلة إذا كان لدى الأطفال الآخرين هواتف وليس لديهم.وفقًا لشركة "كومون ساينس ميديا"، يمتلك 42% من الأطفال هاتفًا في سن العاشرة. وبحلول سن 12 عامًا، تصل النسبة إلى 71%. وبحلول سن 14، تصل النسبة إلى 91 بالمئة.ويوصي ماكس ستوسيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "سوشيال أويكنينج"، وهي مجموعة تشجع الاستخدام الصحي للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، بأن يحافظ الآباء على التزامهم بإعطاء الأطفال الهواتف الذكية حتى الصف الثامن على الأقل.ويشير ستوسيل إلى أن إحدى الإستراتيجيات لتجنب الميزات الخطرة والإدمانية للهواتف الذكية هي أن يبدأ الأطفال باستخدام هاتف لا يمكن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي أو الألعاب أو تصفح الويب.على سبيل المثال، يمكن استخدام هاتف "جاب" لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية . كما أنه يحتوي على كاميرا، وتقويم، وراديو إف إم، ونظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، بحيث تمكن الآباء من مراقبة مكان الطفل. ولكن لا يوجد متجر تطبيقات أو رسائل مصورة أو نصوص جماعية.كما توفر الهواتف الذكية نفسها للآباء القدرة على استخدام عناصر التحكم في الهاتف لوضع القيود.يقول الدكتور أندرسون: "هذا هو المكان الذي نضجت فيه شركات الهاتف الخليوي في العامين الماضيين. يمكن للوالدين وضع ضمانات على التطبيقات التي يمكن تنزيلها على الهاتف".وتسمح الهواتف الذكية بتقييد ليس فقط التطبيقات التي يمكن للأطفال الوصول إليها، ولكن أيضًا أنواع الأفلام والبرامج التلفزيونية التي يمكنهم مشاهدتها.ويمكن تعيين حدود زمنية لأشياء مثل الألعاب والترفيه ووسائل التواصل الاجتماعي، ومراقبة ما يفعلونه أثناء الجلوس أمام الشاشة.والعناصر الأكثر خطورة في هذا الأمر هي وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت غير المفلتر.يتذكر ستوسيل زميلًا له، عندما كان يتحدث إلى مجموعات من الطلاب، يطلب من أحد المتطوعين أن يأتي ويوضح للفصل كيفية الالتفاف على جدار الحماية في المدرسة. وفي كل مرة يقوم الطالب بذلك بسهولة، موضحًا له التطبيقات التي يجب استخدامها للوصول إلى المواقع المحجوبة.ويضيف ستوسيل: "لذلك سيكون الأطفال دائمًا متقدمين بخطوة على والديهم. ومحاولة مراقبة كل ما يمكنهم الوصول إليه يمكن أن تكون وظيفة بدوام كامل".وويوصي باستخدام أداة الرقابة الأبوية "بارك"، التي تراقب نشاط الطفل على شبكات التواصل الاجتماعي ويوتيوب والبريد الإلكتروني والرسائل النصية.فهو يقوم بتصفية علامات المحتوى الضار، بما في ذلك المواد الجنسية والتهديدات بالعنف والاكتئاب والتفكير في الانتحار والتسلط.يتلقى الآباء تنبيهات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية إذا كان هناك شيء مثير للقلق في نشاط الطفل عبر الإنترنت. ويمكن استخدامه أيضًا للحد من وقت الشاشة وحظر مواقع الويب الفردية."سكرين تايم" هي أداة أخرى تسمح للآباء بتعيين حدود زمنية لوقت الشاشة اليومي، وحجب الفترات التي لا يجوز فيها استخدام الشاشات، وتتضمن فئات من المواقع وعناوين "يو آر إل" الفردية.يقول جيري بوبريك، دكتوراه في علم النفس السريري في معهد تشايلد مايند، إنه كثيرًا ما يُسأل عن السن المناسب لإعطاء الطفل هاتفًا. "وأضاف: أقول للآباء أن الأمر لا يتعلق بعمر معين بقدر ما يتعلق بالوعي الاجتماعي للطفل وفهمه لما تعنيه التكنولوجيا".وأوضح أنه عند الفتيكر في شراء هاتف، وكم يجب السماح للأطفال باستخدامه، فإنه يوصي بالنظر في الأشياء التالية:كم مرة يفقد طفلك الأشياء، وخاصة الأشياء باهظة الثمن؟ إذا أخبرتهم أن هناك شيئًا أكثر أهمية، فهل يعتنون به بشكل خاص، أم يتركونه في الحافلة بعد بضعة أيام؟ما مدى قدرة طفلك على التعامل مع المال؟ هل يشترون بشكل متهور دون النظر إلى تكلفة ما يشترونه؟فكر في مدى سهولة التقاط طفلك للإشارات الاجتماعية، وإذا كانوا بطيئين في اللحاق بالركب، فقد يتفاقم هذا العجز في إرسال الرسائل النصية والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.ما مدى ذكاء طفلك في التعامل مع التكنولوجيا؟ما مدى جودة أداء طفلك فيما يتعلق بحدود وقت الشاشة؟ إذا كانوا يمضون وقتًا طويلاً في استمرار الكمبيوتر، فمن المحتمل أن يواجهوا صعوبة في ترك الهاتف أيضًا.يمكن أن تكون الهواتف المحمولة المحفزة بشكل مستمر مشتتة بشكل خاص للأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.يوضح الدكتور أندرسون: "لقد صُنعت الهواتف لتكون داعمة قدر الإمكان، مثل خدمة البريد الإلكتروني، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو موجز الأخبار، أو النتائج الرياضية.ويجد الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه صعوبة أكبر في مقاومة كل هذا التحفيز، والبقاء على تواصل مع الأنشطة الأقل دعمًا ولكنها أكثر أهمية، مثل الواجبات المنزلية أو المحادثة على مائدة العشاء.وقد يؤدي اندفاعهم أيضًا إلى زيادة احتمالية نشر أو إرسال شيء قد يندمون عليه لاحقًا. وفي عالم يتم فيه تسجيل كل ما يقومون بإنشائه في الفضاء الإلكتروني، فإنهم معرضون لخطر ارتكاب أخطاء طويلة الأمد.إذا كنت ستمنح هاتفًا لطفلك، يوصي الخبراء بمجموعة من الإرشادات التي يمكن للوالدين تطبيقها عند استخدام أطفالهم للهواتف المحمولة:تأكد من أنك تعرف كلمة المرور الخاصة بهاتف طفلك، وأن لديك الحق في أخذها منه إذا كنت لا تعتقد أنه يستخدمها بحكمة.قم بتعيين حدود لكل من وقت الشاشة العام ووقت الهاتف. يحث الدكتور بوبريك على هذه القاعدة بشدة خاصة بالنسبة للأطفال الذين يجدون بالفعل صعوبة في الابتعاد عن الشاشة.اتفق على حدود مقدار الأموال المتاحة لتغطية خطة البيانات وأي نفقات للعبة أو تطبيق.حدد العواقب لفقدان الهاتف أو كسره. هل سيتم استبداله؟ وإذا كان الأمر كذلك، فمن سيدفع الثمن؟تحديد الأوقات من اليوم التي لا يُسمح فيها باستخدام الهاتف، مثل وقت متأخر من الليل أو أثناء الأنشطة العائلية.عندما يبدأ أطفالك في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ، راقبهم وأخبرهم أنك تفعل ذلك.عند فرض قواعد مختلفة، تأكد من أنها واضحة منذ البداية، كما يقول الخبراء، وقم بتحديد العواقب إذا لم يتم اتباع هذه الإرشادات.يوضح الدكتور بوبريك: "إنك تدرب أطفالك على اتخاذ قرارات جيدة بمرور الوقت، بحيث يمكنك في النهاية، عندما يتركونك، أن تثق في أنهم سيتخذون هذه القرارات الجيدة بمفردهم".