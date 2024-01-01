مستشار تربوي: "الطفل صفحة بيضاء" مفهوم خاطئ

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من المفاهيم والمقولات الشائعة بين الناس، أن الأطفال بمجرد ولادتهم هم "صفحة بيضاء"، لكنها نظرية خاطئة، وفقًا لمستشار تربوي. اضافة اعلان





الطفل صفحة بيضاء



قدرات ومهارات الطفل



وقال فهد الربيع، المستشار التربوي، والمدير التنفيذي لجمعية درر لرعاية الطفولة بالأحساء في مقابلة مع فضائية "روتانا خليجية": "مفهوم خطير جدًا أن الطفل صفحة بيضاء، لكن الطفل ليس صفحة بيضاء، مفهوم المدرسة السلوكية أن الطفل صفحة بيضاء أكتب فيه ما شئت. هذا المفهوم منتشر. أشكله تشكيلاً خطيرًا جدًا".لكنه بين أن "الطفل مجموعة من القدرات والمهارات ومستويات الذكاء مولود بها، الأشياء المكتسبة هي السلوكيات".وأوضح الربيع، أن "بعض القدرات والمهارات تستطيع أن تنميها. أي وظيفة في جسم الإنسان تستطيع أن تنميها. لكنها موجودة بنسب مختلفة. لديك الذكاء الاجتماعي أعلى، لديك الذكاء العاطفي أعلى".وأردف شارحًا: "أكتشف ما لدى طفلي، فالطفل ليس صفحة بيضاء، الطفل مجلد، اقرأه لتفهمه، شكله على حسب مهاراته".